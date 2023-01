O cadastro para participar do Castramóvel deverá ser feito no site, com o preenchimento do formulário. Prefeitura abre 480 vagas para castração de cães e gatos em Bragança Paulista

Divulgação/Prefeitura

A prefeitura de Bragança Paulista abriu 480 vagas para a castração de cães e gatos nos dias 4 e 5 de fevereiro. Para conseguir a vaga, os tutores devem preencher um cadastro online.

A castração acontecerá na Rua Madre Paulina, 301, Centro, em frente ao Parque Luiz Gonzaga Leme, no Jardim Público. O cadastro para participar do Castramóvel deverá ser feito no site da Prefeitura, no banner “Castração Gratuita”.

Após a realização do cadastro, os tutores devem encaminhar os documentos comprobatórios, como comprovante de residência, para o WhatsApp da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (11) 4034-6780.

Para saber mais informações sobre o Cadastro Castramóvel, os tutores podem entrar em contato com a Divisão de Bem-Estar Animal, através do telefone (11) 4034-6780 (WhatsApp), ou pelo telefone da Secretaria de Meio Ambiente pelo (11) 4033-1870, ou também pelo e-mail: dibem@braganca.sp.gov.br.

Além do procedimento de castração também é feito a microchipagem, ou seja, uma espécie de identificação do animal, que auxilia na localização do tutor, caso o animal tenha desaparecido e também permite o cadastro do pet no banco de dados.

O uso do microchip é obrigatório para emissão de documentação de viagem para quase todos os países europeus.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Mata