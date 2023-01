Prefeitura abre concurso para agente comunitário de saúde em Piracicaba

São quatro vagas imediatas mais cadastro de reserva, diz administração.

Referência salarial é de R$ 1.599,58 com carga de 40 horas semanais.

Funcionária da Secretaria de Saúde aplica vacina em Piracicaba (Foto: Divulgação/Prefeitura)

A Prefeitura de Piracicaba (SP) abriu concurso público para preenchimento de quatro vagas de agente comunitário de saúde. O salário é de R$ 1.599,58 com carga de 40 horas semanais. Segundo a administração, o processo também selecionará para cadastro de reserva. A inscrição custa R$ 15.

Para se inscrever, o interessado precisa ter ensino fundamental completo e morar, obrigatoriamente, na área de abrangência do Programa de Saúde da Família (PSF) onde deseja trabalhar (veja os bairros que pertencem à região de cada unidade).

Os aprovados no concurso, segundo a Prefeitura, deverão frequentar curso de formação inicial e continuada. As inscrições ocorrem de 20 de março a 4 de abril, exclusivamente pela internet, no site da empresa responsável pelo processo seletivo (www.conesp.com.br).

saiba mais

Prefeitura de Piracicaba abre concurso público com 29 vagas

Concurso para estágio no TRE-SP abre vagas para 23 cidades da região

Casa do trabalhador de Santa Bárbara tem 58 oportunidades de empregos

pappa2200