Prefeitura abre inscrições para ambulantes que querem vender alimentos no Capital da Fé

Estão abertas as inscrições para os ambulantes, que querem vender alimentos e artigos religiosos no Palmas, Capital da Fé, durante o período de Carnaval. O credenciamento já começou e segue até o dia 7 de fevereiro. Interessados precisam levar a documentação na Casa do Empreendedor, das 13h às 19h, na antiga 104 Norte.

Segundo o edital publicado no Diário Oficial do município, serão oferecidas 34 vagas. Poderão participar da seleção, pessoas jurídicas – Microempreendedores Individuais (MEIS) – que tenham interesse em exercer atividades de ambulantes no ramo de alimentação, bebidas, e decoração que atendam aos critérios estabelecidos no edital.

O total de vagas foram distribuídas da seguinte forma:

oito para food trucks;

quatro para artigos religiosos.

As outras 22 vagas são para os empreendedores que precisam usar estandes para vender alimentos:

duas para caldo;

duas para hambúrguer;

duas para cachorro-quente;

duas para bolos, doces e tortas;

duas de pastel;

duas para tapiocas e crepes;

duas para açaí, sorvete e gelados;

duas para carne na chapa;

duas para derivados de milho;

duas para massas e pizzas;

duas para comidas típicas em geral.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), o sorteio que vai definir a lista dos trabalhadores contemplados para atuarem na festividade, está previsto para ocorrer no dia 10, às 15 horas, no auditório do Centro de Convenções Arnaud Rodrigues.

Capital da Fé

Cantores e bandas no estilo gospel foram anunciadas para a programação do Palmas Capital da Fé e entre atrações estão o padre Fábio de Melo, Rosa de Saron, Cassiane, Pregador Luo, entre outros artistas. O evento será realizado no período de carnaval, entre os dias 17 e 21 de fevereiro.

