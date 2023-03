Prefeitura abre seletivo com 43 vagas para profissionais da saúde em São João da Baliza

Inscrições podem ser feitas até as 17h desta segunda-feira (27), na Academia de Saúde do município. A remuneração varia de R$ 1.320 até R$ 3.330, com carga horária de 40h semanais. Inscrições para processo seletivo da saúde ocorrem nesta segunda-feira (27).

Divulgação/Arquivo

A prefeitura de São João da Baliza, região Sul de Roraima, abriu 43 vagas em processo seletivo para a contratação temporária de profissionais da saúde. As inscrições são gratuitas e acontecem até esta segunda-feira (27).

LEIA O EDITAL

Conforme o edital, a seleção será para contratação temporária e formação de cadastro de reserva para a Secretaria Municipal de Saúde. A contratação tem validade de 12 meses, podendo ser prorrogada.

As inscrições serão feitas de forma presencial das 8h às 12h e das 14h às 17h pela Comissão Organizadora do Seletivo, na Academia de Saúde, localizada na avenida São Paulo, no bairro Nova Esperança. O prédio fica em frente ao Centro de Saúde Noeme Tereza.

As vagas disponíveis são para o nível Fundamental, Médio e Superior, com salários que variam de R$ 1.320 até R$ 3.330, com carga horária de 40h semanais. Veja a distribuição mais abaixo.

A seleção será feita por meio de análise dos documentos, de caráter eliminatório, análise curricular de caráter eliminatório e entrevista, de caráter classificatório. Para os cargos de condutor de ambulância e técnico de enfermagem do Samu, uma prova prática será aplicada.

O resultado final e convocação dos aprovados deve ser publicado no dia 3 de abril no site do município.

Vagas

Ensino fundamental

Condutor de veiculo de Emergência (Samu) – 4 vagas;

Condutor de veiculo – 4 vagas;

Serviços Gerais – 3 vagas;

Ensino médio

Técnico de Enfermagem (ESF) – 3 vagas;

Técnico de Enfermagem (Samu) – 4 vagas;

Técnico de Enfermagem (Imunização) – 3 vagas;

Técnico de Saúde Bucal – 1 vaga;

Técnico de Enfermagem (UBS) – 4 vagas;

Técnico Enfermagem (Vigilância em Saúde) – 2 vagas;

Técnico de Enfermagem (CD) – 2 vagas;

Microscopista – 1 vaga;

Microscopista (ESF) – 1 vaga;

Recepcionista em Serviço de Saúde – 2 vagas;

Ensino superior

Cirurgiã Dentista/ESF/UBS João Maia – 1 vaga;

Cirurgiã Dentista/ESF/Centro Saúde Noeme Tereza – 1 vaga;

Cirurgiã Dentista/ESF/Posto Saúde/Nelson Dias – 1 vaga;

Enfermeiro/ESF/Posto Saúde/Nelson Dias – 1 vaga;

Enfermeiro/ESF/UBS João Maia – 1 vaga;

Enfermeiro/ESF/Centro Saúde Noeme Tereza – 1 vaga;

Fisioterapeuta/NASF – 1 vaga;

Psicólogo/NASF – 1 vaga;

Educador Físico/NASF – 1 vaga.

