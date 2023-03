Prefeitura afirma que novo terminal rodoviário de Porto Velho será entregue no início de 2024

Nova rodoviária será no mesmo terreno do terminal atual. Durante as obras, as atividades da rodoviária serão realizadas na Feira Livre do Cai n’Água, localizada na rua Rogério Weber. Projeto da nova rodoviária de Porto Velho.

Divulgação/Prefeitura

O prazo para que a nova rodoviária de Porto Velho fique pronta está previsto para o início de 2024. A prefeitura divulgou as etapas para que a obra seja concluída, e afirmou que a ordem de serviço deverá ser assinada nos próximos dias.

De acordo com o Município, a obra vai ser realizada no mesmo terreno da rodoviária atual, e foi pensada para valorizar a estética regional amazônica. O projeto arquitetônico prevê referências a aspectos naturais de Porto Velho e uma preocupação climática e ambiental para com o novo espaço.

Projeto do novo terminal rodoviário de Porto Velho.

Divulgação/Prefeitura

Ainda em outubro de 2022, o Município divulgou o edital de chamamento público para o credenciamento de empresas especializadas no desmonte e demolição completa do atual prédio e a limpeza do terreno.

Os serviços da rodoviária vão passar a funcionar no galpão da Feira Livre do Cai n’Água, localizado na rua Rogério Weber. O prazo para a transferência do serviço deve ocorrer em aproximadamente 15 dias, dada a necessidade de adequações físicas do espaço.

Após a acomodação do terminal rodoviário temporário, as obras serão iniciadas.

Ainda segundo a prefeitura, as obras da nova rodoviária vão iniciar com todas as licenças já aprovadas: de construção (Semur) ambiental (Sema), de trânsito (Semtran), combate a incêndio e pânico (Corpo de Bombeiros) e licença junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

