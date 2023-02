Prefeitura altera localização de dois radares em Mogi

Equipamentos serão retirados de dois pontos e instalados na Avenida Guilherme George, altura do número 2.336, e para a Avenida Japão. Radar será transferido para a Avenida Guilherme George

A Prefeitura de Mogi das Cruzes está alterando a localização de dois equipamentos de fiscalização eletrônica na cidade. Os aparelhos que estavam instalados nos dois sentidos da Avenida Doutor Álvaro de Campos Carneiro, altura do número 215, estão sendo transferidos para a Avenida Guilherme George, altura do número 2.336, e para a Avenida Japão, próximo ao número 961. Ainda não há data definida para o início da fiscalização.

De acordo com a administração municipal, os dois locais que estão recebendo os equipamentos foram definidos após acompanhamento realizado pelas equipes técnicas da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. O objetivo é ampliar a segurança viária nos locais e prevenir acidentes. Não há ampliação no número de equipamentos.

Antes de iniciar o funcionamento e as autuações aos motoristas infratores, os equipamentos ainda precisam passar por aferição. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana também fará a sinalização dos locais e será feita ampla divulgação para a população. Também haverá um período de testes e adaptação dos motoristas nos dois pontos que estão recebendo os equipamentos.

A Avenida Guilherme George é um importante corredor que liga Mogi das Cruzes ao município de Suzano e recebe grande fluxo de veículos diariamente, inclusive caminhões. O local definido também é trecho de entrada e saída da cidade, o que, de acordo com a Prefeitura, auxilia no trabalho de segurança pública, com o controle de veículos que chegam ou deixam o município, por meio dos leitores automáticos de placas (LAP).

Já a Avenida Japão é um acesso importante para o distrito de Brás Cubas e bairros como o Alto do Ipiranga, Vila Cléo e a Vila Lavínia. No trecho em que o equipamento de fiscalização eletrônica está sendo instalado, foi observado contínuo desrespeito de motoristas aos limites de velocidade. Além disso, o local também registra intensa movimentação de veículos e pedestres, além de circulação do transporte coletivo e cruzamentos com dificuldade de visibilidade.

No ano passado, foram registrados sete acidentes sem vítimas no trecho da Avenida Japão entre os números 838 e 1.019, cerca de 10% do total da via. O equipamento também tem a função de prevenir novas ocorrências.

Por outro lado, segundo a Prefeitura, a definição sobre a retirada da fiscalização do ponto da Avenida Doutor Álvaro de Campos Carneiro próximo ao número 215 foi feita após análises mostrarem a diminuição no número de ocorrências e do risco de acidentes no local.

A fiscalização eletrônica faz parte do trabalho integrado de segurança viária realizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. As ações também contam com intervenções de educação para o trânsito, sinalização e engenharia de tráfego.

