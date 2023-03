Prefeitura amplia horários de ônibus exclusivos para mulheres no transporte coletivo de Palmas

Os ônibus exclusivos vão rodar nos horários de pico de segunda a sexta-feira. Serão oito saídas de duas estações na capital. Ônibus exclusivos para mulheres circulam nas ruas de Palmas

A Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) anunciou a ampliação dos horários dos ônibus exclusivo para mulheres no transporte público de Palmas. Os veículos começaram a circular nesta quarta-feira (8) e a medida agradou as usuárias.

Os ônibus exclusivos vão rodar nos horários de pico de segunda a sexta-feira. Esse serviço inicialmente teria quatro horários saindo das estações Javaé e Apinajé. A partir desta quinta-feira (9) o número foi ampliado para oito saídas de cada estação.

Veja os horários de saída:

Estação Javaé: serão 5h31, 6h51, 7h31, 8h51, 15h06, 15h11, 17h01, 18h02.

Estação Apinajé: às 6h31, 7h51, 8h31, 9h51, 16h01, 17h02, 18h01, 19h02.

A criação da rota foi anunciada pela prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) no último dia 2, quando o município fez um balanço dos 100 dias de gestão do transporte coletivo, após o fim da concessão do serviço.

O município afirma que essa linha é complementar e não interfere na rotina das demais linhas e rotas do transporte coletivo de Palmas. A medida tem o objetivo de coibir situações de assédio contra mulheres.

“Teremos oito saídas de cada estação (Apinajé e Javaé) e os veículos estarão identificados, destacando a exclusividade para mulheres. A ideia é que nos horários de maior lotação dos veículos, as mulheres tenham mais segurança dentro do transporte coletivo”, explicou o superintendente de Transporte Coletivo da ATCP, Morisdant Saboia.

