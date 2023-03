Prefeitura anuncia consultório móvel e ambulância para resgate de animais em Piracicaba

Anúncios foram feitos durante inauguração do Departamento de Bem-Estar Animal. Segundo secretário, espaço anterior não tinha infraestrutura adequada para oferecer o básico. Disk Animais, que recolhe animais de grande porte, agora está localizado dentro do DBEA

Prefeitura de Piracicaba

A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente inaugurou nesta sexta-feira (31) o Departamento de Bem-Estar Animal (DBEA). Na ocasião, também foram anunciados o consultório itinerante, que vai ficar alocado em diferentes regiões a cada três meses, e a ambulância para recolhimento e resgate de animais.

Está sob responsabilidade do DBEA a divisão de animais silvestres e domésticos, os setores de Bem-Estar Animal e o Disk Animais. O local escolhido para sediar o Departamento é o mesmo local onde fica o Centro de Controle de Zoonoses, vinculado à Secretaria de Saúde (SMS).

LEIA MAIS:

Prefeitura aponta inviabilidade econômica e suspende parceria com estado para implantar hospital veterinário em Piracicaba

Ativação para veículo de castração teve entrave entre 2020 e 2021

Prefeitura de Piracicaba cria sistema para agendamento de castração de cães e gatos

Castração de animais: índice de desistência em Piracicaba chega a 22%; saiba para que serve cirurgia

“O espaço não tinha infraestrutura adequada para oferecer o básico, mas agora será possível ofertar um atendimento diferenciado e eficiente, com toda a estrutura necessária. A causa animal vai ser diferente daqui pra frente e não vamos parar por aqui. Esse é só o começo”, afirmou o titular da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Simap), Alex Salvaia.

“O departamento, que hoje conta com canil, gatil, laboratório, centro cirúrgico, sala de vacina, agora conta também com o Disk Animais, centralizando todos os trabalhos em um só espaço”, explicou Matheus Santos, coordenador do DBEA.

Todo o espaço passou por uma grande reforma, que consistiu na pintura externa do prédio administrativo, pintura completa e reforço das baias e a construção do solário, que agora permite que os animais tenham acesso a espaço aberto para poder brincar e socializar, o que impacta diretamente no desenvolvimento de seus comportamentos.

O evento contou com as presenças do prefeito Luciano Almeida, secretários, vereadores, funcionários e protetores independentes.

Dados de atendimentos

O Departamento de Bem Estar-Animal realiza diariamente cerca de 50 atendimentos, entre castrações, chamados de recolhimento ou atendimento nas ruas e solicitações de averiguação de maus-tratos e guarda responsável. Atualmente, 50 cães e 60 gatos vivem no espaço.

Além disso, o DBEA agora abriga também o Disk Animais, que conta com 25 baias que, atualmente, abrigam 20 cavalos que estão disponíveis para adoção. O Disk é de responsabilidade da Simap e também integra as ações do Pelotão Ambiental da Guarda Civil de Piracicaba, que atende as denúncias de animais de grande porte soltos em via pública ou animais em situação de maus-tratos.

Departamento de Bem Estar-Animal conta com canil, gatil, solário, laboratório, centro cirúrgico, ambulatório e sala de vacina

Prefeitura de Piracicaba

‘Domingo animal’

Ainda para celebrar a inauguração, neste domingo (2), das 9h às 14h, acontece no DBEA o “Domingo Animal”. O evento terá cãominhada, a partir das 10h, com os cães do departamento que estão disponíveis para adoção.

Além disso, haverá cama elástica, food trucks e algodão-doce. A entrada é gratuita e aberta ao público. Vale ressaltar, entretanto, que não será permitido levar animais de fora do DBEA.

Adoção

Tanto os animais do DBEA quanto os do Disk Animais podem ser adotados. Para adoção de cães e gatos, é necessário entrar em contato com o Núcleo pelo telefone 3427-2721 e agendar uma visita. Depois, o interessado em adotar passa por uma avaliação, para análise de posse responsável. Somente maiores de 18 anos podem adotar.

No caso dos animais de grande porte, antes de irem para a fila de adoção, ficam à disposição para recolhimento pelo proprietário. Os animais que não forem procurados por seus donos, ou que estavam em situação de abandono e/ou maus tratos, são encaminhados para a fila da adoção (exceto bovinos). O passo a passo para adoção de um animal de grande porte pode ser conferido neste link.

Agendamento de castrações devem ser feitas no site. Denúncias de maus tratos podem ser feitas pelo SIP-156 ou pelo 153.

VÍDEOS: Tudo sobre Piracicaba e região

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba

Vito Califano