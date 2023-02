Prefeitura anuncia fim de racionamento de água em Iracemápolis

Segundo a administração, os três reservatórios da cidade estão com 88% da capacidade total. Município tem histórico recente com problemas no abastecimento. ARQUIVO: Represa Municipal de Iracemápolis em abril de 2022

Edijan Del Santo/ EPTV

A prefeitura de Iracemápolis (SP), Nelita Michel (PL), assinou nesta quarta-feira (22) um decreto que determina o fim do racionamento de água na cidade.

Segundo a administração municipal, os três reservatórios responsáveis pelo abastecimento do município estão com 88% da capacidade total, o que possibilitou a retomada total do abastecimento.

“Quero comunicar a vocês que acabei de assinar o decreto do fim do nosso racionamento de água. Porém, peço mais uma vez que a utilização de água seja com consciência. Não é porque agora a gente não está em racionamento que a gente vai esbanjar a água. Muito pelo contrário. Use com consciência, vamos cuidar de nossa água. Quem cuida tem. Só a gente sabe o que a gente passou”, afirmou Nelita em vídeo divulgado em rede social.

Situação crítica em outubro

Em outubro de 2022, a prefeitura anunciou que duas das três represas de Iracemápolis estavam com menos de 5% do nível de água. Na ocasião, os níveis eram os seguintes:

Represa Municipal: 3,2%

Represa Iracema: 4,6%

Represa Boa Vista: 30%

Também à época, a administração municipal realizou uma manutenção no sistema de bombeamento para tentar amenizar o impacto no abastecimento do município.

Manutenção em sistema pode afetar abastecimento de água em Iracemápolis; entenda

Histórico de problemas recentes

A cidade tem histórico recente com problemas no abastecimento. Em dezembro de 2021, anunciou um racionamento de dez horas diárias pela limitação em seus recursos hídricos armazenados.

Em fevereiro de 2022, houve redução para cinco horas. Já em abril do ano passado, o baixo nível de água chegou a afetar a capacidade de abastecimento do recurso e foi necessária uma manutenção emergencial e instalação de uma bomba.

Em julho de 2022, os reservatórios da cidade operavam com um quarto da capacidade.

ARQUIVO: Represa Municipal de Iracemápolis, em 28 de julho deste ano

Ronaldo Oliveira/EPTV

