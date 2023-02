Prefeitura anuncia intensificação de abordagens de suspeitos em áreas com maiores índices de criminalidade em Limeira

Segundo a administração, ações serão conjuntas entre polícias, GCM e outros setores e também incluem bloqueios e fiscalizações; semáforos ficarão intermitentes entre 22h e 5h para evitar furtos e roubos de veículos. Reunião entre prefeito e representantes de forças de segurança de Limeira

A Prefeitura de Limeira (SP) anunciou nesta quinta-feira (9) que haverá intensificação de abordagens de pessoas consideradas suspeitas em áreas com maiores índices de criminalidade da cidade. A medida foi anunciada após reunião entre o prefeito Mario Botion (PSD) e representantes de forças de segurança da cidade.

Segundo a administração, haverá ações conjuntas com maior intensidade entre polícias Civil e Militar e Guarda Civil Municipal, além de outros setores da cidade. Entre as medidas, estão incluídos bloqueios, fiscalizações e as abordagens.

Segundo o governo municipal, as medidas serão adotadas nos próximos dias. “Operações de saturação e também de abordagens de pessoas suspeitas passarão a ser mais frequentes em várias regiões do município, em especial aquelas onde as manchas de criminalidade são mais recorrentes”, informou a prefeitura, em nota.

“Além de dar visibilidade às ações, como bloqueios, o objetivo é a adoção de medidas concretas como forma de inibir o criminoso”, declarou o secretário de Segurança Pública e Defesa Civil, Wagner Marchi, também em nota.

Semáforos intermitentes

O secretário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Oliveira, anunciou que, a partir desta sexta-feira (10), os semáforos de todas as rotatórias do município – excetuando-se aquele conhecido como do Enxuto (por estar em uma rodovia) – passarão a ficar com sinal intermitente (amarelo piscante) das 22h às 5h.

Já semáforos da região central, na sua maioria, também serão programados para o amarelo piscante, das 23h às 5h. O objetivo é evitar furtos e roubos no momento em que os veículos param no sinal vermelho.

Operação para inibir pancadão em Limeira

Operação contra ‘pancadão’

No último sábado (4), já foi realizada uma operação conjunta entre Guarda e PM, em parceria com agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana e fiscais da prefeitura, nas imediações dos bairros Santa Fé e Jardim Senador Vergueiro, para coibir um “pancadão” que tem sido realizado na região.

Segundo a administração, a operação foi desencadeada após inúmeras reclamações e o caso também foi discutido em reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Centro-Sul. Há, também, um abaixo-assinado protocolado na prefeitura.

A ação, que se estendeu durante toda a noite, teve como objetivo dissipar as aglomerações e a perturbação do sossego público no entorno desses locais.

“Também são fiscalizados veículos com equipamentos de som com volume acima do permitido pela legislação municipal, além de motocicletas com escapamento adulterado que emitem sons acima de 70 decibéis”, disse Marchi, na ocasião. A operação seguiu durante o final de semana.

