Prefeitura anuncia licitação para construção de nova ponte entre São Gonçalo do Amarante e Natal

Segundo prefeito Eraldo Paiva (PT) licitação será lançada na próxima segunda-feira (13). Obra é orçada em R$ 48 milhões. Ponte será construída entre Zona Oeste de Natal e Uruaçú em São Gonçalo do Amarante

Wendell Jefferson

A prefeitura de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, anunciou que vai lançar na próxima segunda-feira (13) o edital de licitação para construção de uma ponte que deverá ligar a região de Uruaçu à Zona Oeste da capital. A previsão é de que a obra custe cerca de R$ 48 milhões.

A data da licitação foi anunciada em entrevista do prefeito Eraldo Paiva (PT) ao Bom Dia RN, da Inter TV Cabugi.

A ponte terá cerca de 400 metros de comprimento e 10 metros de largura e será construída no ponto mais estreito da travessia sobre o Rio Jundiaí, afluente do Rio Potengi. A ideia é permitir a ligação do Monumento aos Santos Mártires, em São Gonçalo do Amarante, ao Km 6 e ao bairro Quintas, em Natal.

Prefeito fala sobre ponte Natal-São Gonçalo e licitação do Aeroporto

“Nós não iremos resolver o problema da mobilidade urbana isoladamente. Porque o cidadão mora em São Gonçalo, trabalha em Natal, e vice-e-versa. Mesma coisa com Ceará-Mirim, Macaíba. Os ônibus partem de uma cidade e finalizam o trajeto em outra. Com isso estamos apresentamos à Região Metropolitana de Natal uma terceira ponte de acesso, que ligará Natal a São Gonçalo do Amarante, ali na região Oeste, próximo do quilômetro seis e que sairá em Uruaçú, no monumento dos mártires de Uruaçú”, afirmou o prefeito.

Ainda de acordo com o prefeito, a obra terá “dupla função”. Além de reduzir o trajeto de moradores de bairros e comunidades do município que frequentam diariamente a capital, a ponte será útil ao turismo, ao facilitar o acesso ao monumento dos mártires e ao aeroporto que atende a região metropolitana e que fica localizado em São Gonçalo do Amarante.

Ainda de acordo com o prefeito, os recursos para a obra já estão garantidos na Caixa Econômica Federal. O projeto havia sido divulgado pelo Ministério de Desenvolvimento Regional no início de 2022.

Na entrevista, o prefeito também falou sobre a relicitação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante e outros projetos na cidade.

valipomponi