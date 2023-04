Prefeitura cita vias sem recape há 17 anos e busca financiamento para recuperar 200 km de asfalto em Piracicaba

Administração enviou para a Câmara projeto que prevê financiamento de R$ 200 milhões, que também inclui troca de todo sistema de iluminação pública e reformas em unidades de saúde. ARQUIVO: Buraco em rua do bairro Alto da Boa Vista, em 7 de janeiro de 2023

A Prefeitura de Piracicaba (SP) pretende recapear 200 quilômetros de vias da cidade. A administração municipal aponta que há trechos sem o serviço há mais de 17 anos e também já tinha admitido, em audiência pública, a existência de 6,5 mil buracos em ruas e avenidas do município.

Para realizar a recuperação dos trechos, a administração enviou para a Câmara um projeto que prevê um financiamento de R$ 200 milhões e também inclui ações como troca de todo sistema de iluminação pública e reformas em unidades de saúde. A proposta ainda está em tramitação no Legislativo, que rejeitou um pedido de votação em regime de urgência.

Ao g1, o governo municipal informou que, por meio de estudos técnicos, identificou a necessidade de obras de infraestrutura em diversas áreas. Entre elas, o recape de vias.

“No caso do recape, estudo apontou que 85% da malha asfáltica – Piracicaba tem aproximadamente 1.800 km de vias asfaltadas – não recebe recape há mais de 17 anos, por isso, a necessidade de um grande plano na área. Serão recapeados 200 km avenidas e ruas principais, as de maior tráfego e as que apresentam maior desgaste”, informou.

Segundo a prefeitura, a intenção é utilizar nesses novos recapeamentos um material mais resistente e que aumente a vida útil do asfalto.

“Na maior parte, será adotado como modelo o padrão PUC (Pavimento Urbano de Concreto), que suporta tráfego médio, tem tempo de vida útil de 20 anos. A título de comparação, o asfalto normal, utilizado hoje, suporta tráfego leve, tem duração de 5 anos e seu custo é o mesmo do PUC. A tecnologia já é utilizada em outras cidades, com sucesso”, explica.

Ainda sobre o recape, nos trechos em que há circulação de tráfego pesado, será utilizada a mesma tecnologia adotada no pavimento de rodovias, também conforme a administração. Piracicaba tem cerca de 1,8 mil quilômetros de pavimentação.

Iluminação e unidades de saúde

O financiamento previsto no projeto também seria para custear um plano de eficiência energética prevê a troca de todo o sistema de iluminação do município.

Segundo a administração, serão mais de 50 mil pontos que vão receber luminárias LED, que vão gerar economia de energia de ao menos 50% e maior luminosidade, além de diminuir os gastos com manutenção, pois essas luminárias têm vida útil maior.

Também estão contempladas nesse plano de investimentos reformas em unidades de saúde e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Sônia.

Finaciamento também teria recursos destinados a reforma da UPA da Vila Sônia

A prefeitura informa que o plano de investimentos está estimado em R$ 400 milhões. “Há R$ 200 milhões em caixa e os outros R$ 200 milhões, via Finisa, complementariam. Também é importante informar que o município utilizará apenas o valor necessário, que pode ser menor que R$ 200 milhões”, aponta.

O financiamento também seria utilizado para obras de saneamento e realizado pelo Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), linha de crédito do governo federal. O prazo para pagamento previsto é de 10 anos, com carência de dois anos.

Críticas na Câmara

Na última segunda-feira (27), ao rejeitarem a votação do projeto em regime de urgência, vereadores questionaram a taxa de juros do empréstimo, citando que não está especificada no projeto e falta de informações sobre a destinação específica dos recursos.

Além disso, parlamentares também fizeram críticas à iniciativa do município aderir ao empréstimo quando há dinheiro em caixa. Já a liderança do governo argumentou que a tramitação em urgência seria necessária para que a administração não perda o prazo para adesão ao programa.

Vereadores na sessão da última segunda-feira (27)

Levantamento aponta 6,5 mil buracos

Levantamento recente realizado pela Secretaria Municipal de Obras e Zeladoria (Semozel) aponta a existência de 6,5 mil buracos em vias de Piracicaba. O dado foi apresentado durante uma audiência pública na Câmara Municipal, no último dia 16. Segundo representantes da administração, chuvas e questões contratuais têm dificultado a manutenção da pavimentação.

No encontro, representantes da prefeitura e do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), problemas contratuais e chuvas estão entre fatores que têm dificultado os reparos, além do desgaste mais rápido dos materiais das obras antigas.

Além dos serviços de tapa-buracos, segundo o secretário de Obras e Zeladoria, Paulo Roberto Borges, Piracicaba foi contemplada com dois lotes do programa “Respeito a Vida”, do Detran, no valor total de R$ 10 milhões, que prevê o recapeamento de trechos das avenidas Presidente Kennedy, Doutor Cândido de Faria Alvim, Frei Franciso Antônio Perin, Pedro Habechian, Carlos Botelho e de partes das ruas Regente Feijó, Voluntários de Piracicaba, São José e Campos Salles.

Convidados durante audiência sobre qualidade da pavimentação em Piracicaba

valipomponi