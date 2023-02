prefeitura-conclui-reparo-em-ponte-que-teve-cabeceira-levada-durante-chuvas-em-piracicaba

Estrutura, que fica no bairro Paredão Vermelho, foi interditada após chuvas de segunda-feira (6). Equipe da Sema durante trabalho de recuperação da ponte em Piracicaba

Thais Passos/ Sema

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Sema) concluiu a manutenção da ponte no bairro Paredão Vermelho, na estrada PIR 290, em Piracicaba (SP), que ficou com erosão na cabeceira após as fortes chuvas que atingiram a região na última segunda-feira (6).

No mesmo dia, a equipe interditou a ponte parcialmente e, no dia seguinte, terça-feira (7), deu início aos trabalhos. A manutenção durou quatro dias e foi concluída nesta sexta (10).

Situação da ponte na zona rural antes dos reparos

Edijan Del Santo/EPTV

Outras pontes de madeira da zona rural sofreram danos com as chuvas que acontecem desde o início do ano, o que tem atingido principalmente a cabeceira, com processo erosivo.

“A Sema trabalha diariamente na manutenção dessas pontes e realiza vistorias também diárias nas demais. Neste ano, já foram recuperadas quatro pontes nos bairros Santa Isabel, Vila Breda, Paredão Vermelho e Pedra Branca. Outras duas serão reconstruídas no bairro Vila Breda e Monte Branco”, informou a pasta.

ARQUIVO: Chuva deixa ponte intransitável em Piracicaba

Reparos em estradas

Ainda nesta semana, a Sema esteve em mais quatro bairros para realizar reparos emergenciais em estradas rurais prejudicadas pelas últimas chuvas. A equipe concluiu manutenção com motoniveladora na PIR 007/260, no bairro Pau Queimado, e continua o reparo na estrada José Saul Chinelato (PIR 264), no bairro Volta Grande.

A Sema também fez aplicação do material agregado de construção civil na PIR 006/290, no bairro Canal Torto, e realizou a desobstrução de uma tubulação para passagem de água no bairro Floresta, na estrada Aniceto Cogo (PIR 017W).

