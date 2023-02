Prefeitura continua realizando obras de asfalto em diferentes regiões de Atibaia

Intervenções atendem a pleitos de moradores e, além de proporcionarem um novo visual, oferecem mais qualidade de vida à população A Prefeitura da Estância de Atibaia continua realizando diversas obras de pavimentação e infraestrutura pelo município. Desde o início de 2021 já são mais de 87 mil m² de asfalto e mais de R$ 52 milhões em investimentos, beneficiando cerca de 15 bairros. Esta semana o prefeito em exercício, Prof. Fabiano de Lima, esteve com a equipe da Secretaria de Obras Públicas em vistorias em algumas dessas intervenções, como as obras no Jardim São Felipe, Cilar, Santo Antonio e Campos de Atibaia; na Estrada da Laranja Azeda; e na estrada velha entre Bragança Paulista e Atibaia.

Na região do Jardim São Felipe, Cilar, Santo Antonio e Campos de Atibaia, o investimento da Prefeitura é de R$ 7.811.544,60 para uma área de pavimentação que soma 21.173,47 m².

Na Estrada da Laranja Azeda, a área a ser pavimentada é de 20.381,74 m², com um investimento de R$ 5.246.868,61 da Prefeitura. A estrada é uma importante via do município, inclusive para o setor de Turismo da cidade por ser utilizada como acesso à Estrada da Pedra Grande e, consequentemente, ao Monumento Natural Estadual Pedra Grande – principal ponto turístico de Atibaia e que pertence ao mosaico de unidade de conservação do Parque Estadual do Itapetinga.

Na estrada velha entre Bragança Paulista e Atibaia o investimento da Prefeitura é de R$ 789.341,45 para uma área de pavimentação de 2.729,60 m². Conforme a Secretaria de Obras Públicas, a intervenção era um pleito antigo da população e garantirá diversos benefícios à comunidade, como melhoria do tráfego e ampliação da qualidade de vida dos munícipes. Além disso, após pavimentada a estrada representará uma alternativa mais acessível a quem transita pela Rodovia Fernão Dias e tem como destino as cidades de Atibaia ou de Bragança Paulista, sobretudo moradores dos bairros da divisa entre esses municípios.

A Secretaria de Obras Públicas ressalta que antes de receberem o asfalto todas as vias são preparadas com obras de infraestrutura e drenagem para garantir que as águas das chuvas serão escoadas adequadamente, evitando transtornos nas ruas e promovendo durabilidade ao pavimento. Ainda conforme a Pasta, as obras atendem a pleitos de moradores e, além de proporcionarem um novo visual, oferecem mais qualidade de vida aos cidadãos de Atibaia.

Para mais informações, acesse: https://www.atibaia.sp.gov.br/

