Prefeitura credencia dois novos restaurantes para a oferta de refeições populares; veja a lista

Programa agora tem sete pontos de atendimento para os usuários na capital. Cadastros e credenciamentos ainda podem ser feitos. Restaurantes comunitários voltam a oferecer refeições a partir da próxima segunda-feira (10)

Os usuários cadastrados no programa Restaurante Popular tem mais duas opções para conseguir refeições populares em diferentes pontos da capital. Com a assinatura dos contratos com comerciantes, que ocorreu nesta terça-feira (31), os palmenses podem escolher entre sete estabelecimentos.

A nova opção na região sul é o Império do Sabor, em Taquaralto, cadastrado para oferecer 50 refeições diárias. No centro de Palmas, o Restaurante Route Hamburgueria vai vender 100 refeições diárias.

Veja a lista de restaurantes credenciados:

Oxente Restaurante e Chopperia – Taquaralto: Quadra 34, Rua 11, Lote 2-A, Sala 1 e 2 (em frente ao Restaurante Comunitário)

Tucunaré no Envelope – Quadra Arse 51 (504 Sul), Av. LO 11, Lote 24, Sala 1 (Avenida de acesso ao Parque Cesamar)

Restaurante Dona Sonia – 201 Sul, Av. Teotônio Segurado, Lote 8 (em frente ao Ambulatório do HGP)

Restaurante Requinte – Quadra Arse 102 (1006 Sul), Avenida NS-04, Lote 01 (próximo ao Supermercado Viana)

BBQ do Lobo – Quadra Arse 72 (706 Sul), Alameda 2, Lote 50

Império do Sabor – Rua 16, Quadra 08, Lote 24, casa 1, Taquaralto

Restaurante Route Hamburgueria – Quadra ACSO 50 (501 Sul), Avenida Teotônio Segurado, Lote 18, salas 1 e 2

Cadastro

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), para poder comprar a refeição pelo preço de R$ 3, é preciso ser inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal. Até o dia 24 de janeiro, quase duas mil pessoas tinham se cadastrado no programa Restaurante Popular.

Para se inscrever, basta ir até uma das sete unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em Palmas. No CRAS, o responsável familiar, de preferência a mulher, deve apresentar as informações dos demais membros da família. Um cidadão que mora sozinho, trabalhador ou autônomo, também pode ser inscrito, desde que atenda o critério de renda.

Confira os endereços das unidades:

1 – CRAS da 407 Norte

Endereço: Quadra 407 Norte, Alameda 1, Lote 17 ao lado da Polícia Militar – Plano Diretor Norte

Telefone: (63) 3212-7090

Email: cras407norte.palmas@gmail.com

2 – CRAS Krahô (1304 Sul)

Endereço: Quadra 1304 Sul, Rua 8, QI 06, APM 23

Telefone: (63) 3212-7093

Email: cras1304sul@gmail.com

3 – CRAS Karajá I (Aureny III)

Endereço: Jardim Aureny III Quadra 151 A, Rua 30, Lote 16, ao lado da Feira Coberta

Telefone: (63) 3212-7095

Email: crasaurenyiii@gmail.com

4 – CRAS Morada do Sol

Endereço: Avenida dos Navegantes APM 12, Setor Morada do Sol II no Centro de Artes e Esporte Unificados (CEU)

Telefone: (63) 3212-7092

Email: moradadosolcras@gmail.com

5 – CRAS Karajá II (Santa Bárbara)

Endereço: Setor Santa Bárbara Rua 10 APM 16

Email: santabarbaracras@gmail.com

Telefone: (63) 3212-7096

6 – CRAS Taquaruçu

Endereço: Quadra 29; Rua 04; Lote 08

Telefone: (63) 3212-7091

Email: crastaquarucu@gmail.com

7 – CRAS Xerente no Jardim Taquari

Endereço: Setor Jardim Taquari Av. LO 15, T. 21, ATM 45

Telefone: (63) 3212 7094

Email: crastaquari@gmail.com

