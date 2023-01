Prefeitura de Apucarana está com inscrições abertas para concurso público

Processo visa o preenchimento de 34 vagas para diversos níveis de escolaridade. Inscrições devem ser feitas pela internet até 16 de maio. Apucarana

Divulgação/Prefeitura de Apucarana/Edson Denobi

A Prefeitura de Apucarana, no norte do Paraná, está com inscrições abertas para concurso público que visa o preenchimento de 34 vagas. Além destas, ainda há 14 oportunidades para Cadastro Reserva.

Há vagas para todos os níveis de escolaridade – superior, técnico e médio, fundamental e fundamental incompleto. Os salários variam entre R$ 947,68 e R$ 5.471,26.

ACESSE O EDITAL DO CONCURSO

São oferecidas oportunidades para os seguintes cargos: advogado, analista programador, arquiteto, assistente técnico, assistente social, biólogo, contador, enfermeiro do trabalho, engenheiro agronômo, engenheiro civil, fiscal tributário, fiscal do meio ambiente, fonoaudiólogo, geógrafo, psicólogo, técnico desportivo, terapeuta ocupacional, agente de trânsito, agente fiscal, assistente administrativo, educador social, desenhista, técnico em contabilidade, técnico em edificações, técnico em informática, eletricista, motorista, música, operador de máquinas, preparador de cadávares e operários.

O concurso é realizado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Unicentro (FAU), órgão ligado à universidade com sede em Guarapuava. As inscrições podem ser realizadas somente pela internet, no site da FAU, até 16 de maio.

A taxa de inscrição varia conforme o cargo desejado. Os valores vão de R$ 30 a R$ 90.

As provas objetivas estão previstas para o dia 25 de junho.

Vito Califano