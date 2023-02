Prefeitura de Aracaju abre edital para contratação de profissionais da saúde

Vagas são para trabalhar na Maternidade Municipal Lourdes Nogueira.

A Prefeitura de Aracaju disponibilizou, nesta sexta-feira (3), um edital para a contratação de profissionais da área de saúde que irão trabalhar na Maternidade Municipal Lourdes Nogueira, construída no Bairro 17 de Março.

De acordo com a secretária da saúde, Waneska Barboza, o edital do processo seletivo é destinado à contratação de diversos cargos assistenciais, a exemplo de enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, dentre outras categorias.

Ainda de acordo com ela, as inscrições para o processo seletivo serão realizadas até a próxima segunda-feira (6). A previsão é que a maternidade inicie o seu funcionamento no mês de março.

