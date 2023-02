Prefeitura de Araras amplia frota de ônibus e horários e retoma linha expressa

Demanda na cidade era antiga e irá beneficiar a população que usa diariamente o transporte público coletivo. Prefeitura de Araras amplia linhas e horários de ônibus e retoma Linha Expressa

A Prefeitura de Araras (SP) ampliou as linhas e horários de ônibus e retomou a ‘linha expressa’ na cidade. A medida já está em vigor e era uma demanda antiga e necessária para melhorar a circulação dos passageiros.

O fim do período de férias impulsionou a ampliação da frota, assim como o retorno da Linha Expressa.

Em fevereiro, a demanda por ônibus cresce cerca de 50%, o que fez com que os horários das linhas também fossem ampliados.

De acordo com o presidente do Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras, Rafael Zaniboni, a prefeitura adquiriu 12 novos veículos para a frota.

O aumento auxiliará na manutenção dos veículos. “Com a medida, será possível fazer a manutenção preventiva e corretiva dos veículos mais antigos”.

Horários

Todas as linhas serão beneficiadas com o aumento da frota. Os horários do Expresso também foram ampliados, e as duas linhas da Zona Leste da cidade estão em funcionamento, além das linhas de reforços.

Nos horários de maior movimento, a cada 30 minutos, ônibus saem do Terminal Rodoviário. Os que vão para a Zona Leste saem a cada 20 minutos, por causa da demanda maior.

Buscando atender outras regiões da cidade, a prefeitura contratou uma empresa para planejar toda parte relacionada à engenharia do tráfego na cidade. A medida irá ajudar os passageiros a chegarem mais rapidamente ao seu destino.

“A empresa está redesenhando todas as rotas. As linhas começarão a se cruzar, para fazer a integração, que, por enquanto, é feita somente no terminal. O passageiro não terá mais que vim até o centro para fazer uma integração. Ele chegará mais rápido ao seu destino”, aponta o presidente.

A empresa fornecerá os dados coletados pelo estudo para a prefeitura em 90 dias. Os itinerários vigentes das linhas podem ser acessados no site da prefeitura.

Linha Expressa

O retorno da linha expressa era uma demanda antiga dos moradores da cidade. A linha atende a região leste, umas das mais populosas da cidade e que mais necessita de ônibus.

Segundo Zaniboni, as linhas de reforços, em conjunto com a expressa, aumentaram a vazão dos ônibus, reduzindo um pouco o movimento e fazendo com que a linha chegar de maneira mais breve ao terminal

“A região leste é muito populosa, com muita demanda de ônibus. Com as linhas expressas e as linhas de reforços, é possível dar maior vazão aos veículos, que acabam vindo não tão cheios como antes, chegando mais rápidos ao terminal”, afirma.

