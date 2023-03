Prefeitura de Ariquemes, RO, libera consulta e impressão do IPTU 2023 pela internet

Imposto pode ser pago com desconto ou parcelado. Prefeitura de Ariquemes

Diêgo Holanda/G1

A prefeitura de Ariquemes (RO) liberou a consulta e impressão do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2023 pela internet. O imposto pode ser pago com desconto ou parcelado.

O boleto para impressão está disponível no portal da Prefeitura. O imposto pode ser pago em até seis vezes sem juros. Caso o contribuinte decida pagar em uma única parcela, pode receber um desconto de 10%, sem contar a taxa de lixo.

Mesmo com a disponibilidade pela internet, os carnês também serão entregues nas residências em imóveis com licença de habite-se.

A primeira parcela e a cota única vencem no dia 27 de abril.

Vito Califano