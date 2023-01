prefeitura-de-atibaia-cria-novas-regras-para-o-funcionamento-de-adegas,-bares-e-lanchonetes

A medida tem como objetivo regular o uso de bebida alcóolica na cidade, já que o número de comércios desse segmento teve um grande aumento nos últimos anos. Novas regras para funcionamento de adegas em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia (SP) publicou um decreto que altera as regras de funcionamento de adegas, tabacarias, bares, lanchonetes e estabelecimentos do mesmo gênero. A partir de agora, esses locais poderão funcionar das 6h às 23h, todos os dias da semana.

A medida tem como objetivo regular o uso de bebida alcóolica na cidade. De acordo com a secretaria de desenvolvimento econômico, o número de comércios desse segmento teve um grande aumento nos últimos anos. Consequentemente, as reclamações e denúncias por perturbação de sossego também tiveram alta.

Em caso de descumprimento do novo decreto, os estabelecimentos serão, primeiramente, notificados. Caso a desobediência continue, receberão uma multa no valor de R$ 4.5145,00. Se as punições continuarem sem resultado, a prefeitura poderá cassar o alvará do comércio.

Prefeitura de Atibaia

Em caso de datas ou situações especiais, os proprietários podem requerer uma extensão de horário à administração municipal, que avaliará cada caso e poderá aprovar ou rejeitar o pedido.

Segundo a gestão, há regiões na cidade classificadas como locais de interesse para o desenvolvimento turístico. Por conta disso, os estabelecimentos localizados nessas regiões têm mais chance de conseguir uma autorização de funcionamento em horário especial.

Esse locais são:

Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez (do início até o cruzamento da rua Alziro José Gonçalves)

Alameda Dona Gertrudes (do início até o cruzamento da rua José Benedito Rolindo)

Avenida Jerônimo de Camargo

Avenida Amador Peçanha Franco (do cruzamento até a ligação com a rodovia Dom Pedro I

Avenida Prefeito Doutor Antônio Júlio de Toledo Garcia Lopes (do entroncamento da avenida Presidente Vargas até o cruzamento com a rua Buenos Aires)

Fiscalização

De acordo com a prefeitura, equipes de fiscalização GCM (Guarda Civil Municipal) e secretaria de desenvolvimento econômico aumentaram o efetivo de funcionários para coibir os descumprimentos das novas regras.

Em caso de denúncia, os munícipes podem entrar em contato com a ouvidoria da prefeitura ou por meio do telefone 153

