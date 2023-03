Prefeitura de Atibaia dá sequência a obras de revitalização do Parque de Pouso de Voo Livre

Espaço recebe serviços de urbanização, com melhorias como acessibilidade, iluminação e paisagismo O Voo Livre, um dos símbolos mais representativos de Atibaia, conta com uma novidade capaz de alçar a modalidade para voos ainda mais altos enquanto atrativo esportivo e turístico do município. A Prefeitura está revitalizando o Parque de Pouso de Voo Livre, que recebe serviços de urbanização, com melhorias como acessibilidade, iluminação e paisagismo, além de recapeamento na Rua Comendador Jácomo Antônio La Selva. A instalação de um pórtico (portal) na Avenida Santana, na principal “entrada de acesso” à região, também integra os serviços previstos para o local, embelezando-o.

As obras acontecem por meio de um convênio assinado em 2021 junto ao Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos – Dadetur, da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, que destinou a Atibaia R$ 7,6 milhões para investimento em obras voltadas ao desenvolvimento do turismo na cidade. Além das obras de revitalização do Parque de Pouso de Voo Livre, os recursos também foram destinados a melhorias na estrada da Pedra Grande.

No processo de revitalização e urbanização do Parque do Pouso de Voo Livre estão previstas melhorias como execução de pavimentação em lajota de concreto e execução de passeio (calçada); instalação de suporte para apoio de bicicletas; plantio de arbusto ou cerca viva; entre outras benfeitorias.

A obra também contempla a execução de serviço de recapeamento na Rua Comendador Jácomo Antônio La Selva e o fornecimento e a montagem de um pórtico em estrutura metálica na Avenida Santana.

Dadetur

O Dadetur é um órgão que libera recursos do Fundo de Melhoria das Estâncias, utilizado na execução de obras e programas ligados ao desenvolvimento do turismo em 70 cidades paulistas que são reconhecidas como estâncias, como é o caso de Atibaia.

