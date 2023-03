prefeitura-de-barretos-amplia-atividades-para-alunos-do-ensino-fundamental-i

A partir de abril, unidades escolares da Rede Municipal de Ensino voltam a atender no contraturno escolar com projetos voltados à cultura, esportes, cidadania e empreendedorismo

A prefeitura da Estância Turística de Barretos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que a partir da primeira quinzena de abril, todos os alunos do Ensino Fundamental I da Rede Municipal de Ensino têm a oportunidade de participar das atividades no contraturno escolar, sendo atendido em período integral. Por meio de projetos temáticos, os alunos passarão por vivências que irão contribuir para que a formação pessoal e acadêmica seja a mais abrangente possível.

A ampliação do atendimento em período integral, que já ocorre nas unidades de educação infantil, representa um grande investimento na educação pública do município, como explica a Secretária de Educação, Jéssica Maria dos Santos.

“Neste momento as escolas de Ensino Fundamental passarão a ofertar atividades no contraturno com foco no aprimoramento do currículo e também com a oferta de atividades que fomentam a integração, protagonismo e ludicidade. Assim como no ano passado, todos os profissionais envolvidos nesta proposta terão formação realizada pelo Centro de Formação dos Profissionais da Educação, visando à qualificação do trabalho desenvolvido”, afirmou.

A secretária destacou que as atividades de contraturno envolvem outras secretarias municipais como as de Esporte, Cultura e Meio Ambiente e que, em alguns casos, os projetos serão realizados fora da unidade escolar, sendo a secretaria da Educação responsável pelo transporte dos alunos, assim como pela alimentação para o período integral.

“As atividades no contraturno também preveem alimentação elaborada pelas nutricionistas pertencentes ao Setor de Alimentação Escolar, disponibilizado no site da prefeitura, assim como em todas as unidades escolares, para conhecimento público. ”, salientou Jéssica.

Nas atividades de contraturno, as escolas irão oferecer e incentivar exercícios que possibilitem o desenvolvimento físico, cultural e socioemocional dos alunos. De acordo com o Supervisor Geral do Ensino Fundamental, Danilo Pelegrini Felipe, o levantamento da demanda de interessados está sendo realizado pelas Unidades Escolares junto aos pais ou responsáveis pelos estudantes.

“O projeto de período integral não é obrigatório, no entanto nossa demanda é bastante considerável, pois os pais e responsáveis entendem a importância das atividades para o desenvolvimento das crianças. Além da segurança que o ambiente escolar promove, tendo em vista que a maioria trabalha e não teria com quem deixar os filhos”, comentou.

Danilo destacou ainda que as unidades terão autonomia para elaborar ações de acordo com o perfil da comunidade escolar e citou a parceria com o SEBRAE.

“Um dos projetos da escola em período integral é o Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), em parceria com o SEBRAE, que incentiva e contribui para a sua formação, além de outras atividades extracurriculares que promovem o desenvolvimento do aluno de maneira integrada”, explicou.

