Após investigação da Corregedoria do município, ação civil pública pede conversão da pena da perda de cargo em cassação da aposentadoria; servidor foi denunciado por improbidade administrativa. Prefeitura de Bauru denuncia à Justiça servidor aposentado da Seplan por cobrar propina

Reprodução/TV TEM/Arquivo

A Prefeitura de Bauru (SP) anunciou nesta quinta-feira (26) que ajuizou uma ação civil pública contra um servidor aposentado da Secretaria de Planejamento (Seplan) suspeito de cobrar propina de munícipes em troca da liberação e aprovação de projetos.

Segundo a prefeitura, as investigações foram feitas pela Corregedoria do município com base na denúncia de um morador. O servidor teria cometido o crime em 2012, foi denunciado em 2019 e depois se aposentou.

Inicialmente, a prefeitura chegou a acreditar que, diante da aposentadoria, estaria extinta a punibilidade, mas a Procuradoria Jurídica do município ingressou com ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o servidor aposentado.

A ação ainda não foi analisada pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Bauru e o suspeito ainda não foi notificado para defesa prévia.

Prefeitura de Bauru aciona a Justiça contra servidor por caso de propina na Seplan

Na ação, a Procuradoria pede a aplicação das punições previstas na lei de improbidade administrativa e a conversão da pena de perda do cargo público em pena de cassação da aposentadoria. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito.

Em nota, a Seplan justificou o ajuizamento da ação pelo fato de ter reunido “amplo arcabouço de provas de que o servidor aposentado, quando na ativa, teria se valido do cargo para atuar em interesse de particulares mediante remuneração”.

Segundo a Corregedoria, as investigações começaram depois que um morador denunciou o servidor por supostamente cobrar propina duas vezes em um mesmo caso.

De acordo com essa denúncia, em 2012 o servidor da Seplan teria vendido uma liberação de projeto ao morador, que pagou a propina, mas precisou de mais documentos em 2019. O servidor, então, pediu mais dinheiro ao munícipe, que não aceitou pagar nova propina e resolveu formalizar a denúncia.

Áudios de propina

O caso do servidor aposentado é mais um que envolve a cobrança de propina feita por servidores da Seplan.

Em setembro do ano passado, o Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), realizou uma operação de combate a irregularidades na emissão de documento habite-se pela Seplan.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência de um construtor e também na casa de um funcionário da Secretaria Municipal de Planejamento.

A operação do Gaeco foi deflagrada com base em áudios obtidos pelos procuradores que revelam o esquema de corrupção na Seplan com relação à cobrança do habite-se.

Nas gravações é possível ouvir o diálogo no qual um servidor da Seplan pede propina de R$ 5 mil para liberar a documentação de um imóvel. O servidor acabou afastado. Em nota, a Seplan informou que este processo está em andamento na Corregedoria do município.

