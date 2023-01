prefeitura-de-biritiba-mirim-anuncia-cancelamento-das-festividades-de-carnaval

De acordo com a administração do município, recursos que seriam usados na festa vão para a Secretaria de Saúde. Biritiba Mirim cancela carnaval

Biritiba Mirim anunciou nesta terça-feira (24) o cancelamento das festividades de carnaval. Segundo a Prefeitura, os recursos que seriam destinados ao “Biri Folia” serão direcionados à Secretaria de Saúde.

A administração municipal detalhou que vai comprar dois veículos, sendo um deles com recursos de acessibilidade, para ajudar no transporte de pacientes da cidade.

Em nota publicada nas redes sociais do município, o prefeito Carlos Alberto Taino Junior, o Inho (PL), detalhou que “as festividades são importantes, mas a prioridade é atender os pacientes”.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vittorio Ferla