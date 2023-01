Prefeitura de Botucatu abre inscrições para ambulantes atuarem na praça de alimentação durante carnaval

Resultado dos selecionados e lista de espera serão divulgados no dia 7 de fevereiro. Evento será realizado nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, na Praça da Educação. Carnaval em Botucatu

Prefeitura de Botucatu/Divulgação

A Prefeitura de Botucatu (SP) abriu as inscrições para pessoas e empresas interessadas em compor a praça de alimentação durante o carnaval 2023 no município.

O evento, que será realizado nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, na Praça da Educação, contará com um local específico para os ambulantes. O formulário de inscrição, disponível no site, ficará aberto até as 17h do dia 3 de fevereiro.

Os interessados precisam colocar o nome do responsável, CPF ou CNPJ, além do nome da barraca e telefones para contato. O resultado dos selecionados e a lista de espera serão divulgados no dia 7 de fevereiro.

