Prefeitura de Brusque disponibiliza carnês de IPTU 2023 no site

A expectativa do município é arrecadar cerca de R$ 38 milhões com os 74 mil imóveis cadastrados. Se você possui um imóvel no município de Brusque fique atento: a prefeitura já disponibilizou no site os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2023. O vencimento da primeira parcela ou da cota única é no dia 10 de março.

O cidadão poderá escolher como quer realizar o pagamento do imposto. “Os pagamentos podem ser feitos à vista, com desconto de até 15%. Em três vezes, com desconto de 10%. Ou, em parcelas de até R$ 50,00, no máximo, em até 10 vezes”, ressalta o Diretor-Geral de Fazenda do município, Guilherme Boeing Ouriques.

Arrecadação para o município

No total, neste ano, estão cadastrados 74 mil imóveis em Brusque, o que totaliza aproximadamente R$ 53 milhões em valores de IPTU. A Secretaria de Fazenda e Gestão Estratégica estima uma arrecadação de mais de R$ 38 milhões. Deste total, a expectativa é de que cerca de R$ 30 milhões entrem para o caixa municipal em março, com o pagamento da Cota Única.

Lembrando que, em 2023, o reajuste aplicado sobre o IPTU foi de 7,19%, de acordo com a inflação acumulada do ano anterior, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Como acessar o carnê do IPTU Para acessar o carnê basta entrar na página http://www.brusque.sc.gov.br e clicar no banner do IPTU. Em seguida, o cidadão vai ser direcionado à página de serviços on-line da prefeitura, onde há orientações para a impressão da guia de pagamento.

Para isso, vai ser preciso preencher informações de acesso: o CPF do proprietário ou o número do cadastro imobiliário. Se o contribuinte já tiver cadastro, vai ser direcionado diretamente aos serviços registrados em seu nome. Em caso de dúvida sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, o cidadão pode procurar atendimento por meio do whatsapp (47) 3251-1813.

O que é o IPTU

Estabelecido pela Constituição Federal com aplicação em todo o país, o Imposto Predial e Territorial Urbano é um tributo cobrado pela prefeitura em razão da propriedade de imóveis no meio urbano, sejam eles casas, apartamentos, estabelecimentos comerciais ou outros tipos de propriedade. Todo o dinheiro arrecadado com o IPTU fica no município. E, com isso, ele é investido em benfeitorias para a coletividade.

Saiba mais acessando o site da Prefeitura de Brusque.

Leia também

No HSJosé, todos os quartos do SUS passam a contar com ar-condicionado

Solidez e valorização: o investimento em terrenos é um dos que mais garante retorno e lucro

Conheça a empresa que levou os colaboradores de volta às salas de aula

Ufficio Stampa