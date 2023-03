Prefeitura de Cacaulândia, RO, abre processo seletivo com vagas nas áreas da saúde e educação

Também tem vaga disponível para a Secretaria de Assistência Social. Inscrições podem ser feitas até o dia 12 de março. Três vagas são para professores

SED/Divulgação

A prefeitura de Cacaulândia (RO) abriu um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais na área da saúde, educação e assistência social. As inscrições abrem na próxima quinta-feira (9) e podem ser realizadas até o dia 12 de março.

Os interessados devem enviar os documentos pedidos em edital para o e-mail seletivopmccacaulandia@gmail.com. A seleção será realizada por meio de análise de títulos, sendo considerados histórico acadêmico, cursos e experiência profissional.

A contratação será pelo período de um ano, podendo ser prorrogada pelo mesmo período. Os salários chegam a R$ 3,4 mil.

Confira o edital completo do processo seletivo

Vagas disponíveis no processo seletivo

Vittorio Rienzo