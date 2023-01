prefeitura-de-cachoeira-paulista-decide-cancelar-folia-de-carnaval

Segundo a gestão municipal, a decisão aconteceu junto com os blocos da cidade. Por conta das chuvas, Prefeitura de Cachoeira Paulista decide cancelar o carnaval

Divulgação/Prefeitura de Cachoeira Paulista

Pelo terceiro ano consecutivo, Cachoeira Paulista (SP) não terá nenhum evento de comemoração do carnaval. Na última quarta-feira (25), a prefeitura da cidade informou que decidiu cancelar a folia, dessa vez por conta das chuvas que atingiram o município nos últimos dias.

Nos últimos dois anos, em 2021 e 2022, o carnaval da cidade também precisou ser cancelado devido à pandemia da covid-19, que impediu as festividades pela necessidade de distanciamento social.

A decisão pelo adiamento pela terceira vez seguida aconteceu após uma reunião entre autoridades do município e representantes dos blocos carnavalescos – segundo a gestão, todos concordaram com a medida.

A informação foi divulgada em uma rede social da prefeitura. O comunicado cita ainda que a decisão respeita a opinião pública e ‘as circunstâncias atuais do município’.

Nos comentários da publicação, os moradores se dividiram – muitos concordam com o cancelamento, enquanto outros discordam, alegando que a chuva atingiu toda a região e nenhuma outra cidade optou por não realizar o carnaval.

Confira o comunicado da prefeitura:

