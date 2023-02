Prefeitura de Canoas cancela orçamento que previa compra de enfeites de cuia, chaveiros com abridor e copos térmicos

Tomada de preços ainda incluÍa itens como copos ‘long drinks’, porta-moedas, suportes para celular e aromatizador de ambientes. Em nota, prefeito em exercício, Dr. Nedy Marques (Avante), afirmou que Secretaria Municipal de Educação vai promover revisão integral da lista de itens. Sede da Prefeitura de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre

A prefeitura de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, determinou nesta sexta-feira (17), o cancelamento da solicitação de orçamento que previa compra de enfeites de cuia, chaveiros com abridor e copos térmicos. A relação de itens constava em publicação no Diário Oficial de quarta (15) e seria destinada à Secretaria Municipal de Educação.

Em nota enviada à reportagem do g1, o prefeito em exercício, Dr. Nedy Marques (Avante), sustenta que não foi consultado sobre a tomada de preços. Ele acrescenta que “a Secretaria Municipal de Educação promoverá a revisão integral da lista de itens com a exclusão imediata daqueles que não tenham aplicação direta para a realização dos serviços de educação e de manutenção de escolas”. Leia a íntegra abaixo.

Os artigos obedeciam a uma série de especificações. As 2 mil unidades de copos térmicos deveriam ter “parede dupla em inox e capacidade para 275ml ou 300 ml, para conservar por, no mínimo 24 horas, a bebida quente ou fria”. Os 1 mil chaveiros com abridor precisariam ser produzidos em alumínio, e os 3 mil enfeites de cuia deveriam ser confeccionados em MDF cru e/ou biscuit (em 3D).

A tomada de preços ainda incluiu diversos outros itens não relacionados à educação, como 750 copos long drink, 4 mil squeezes, 1 mil chaveiros post-its, 2 mil copos de silicone retrátil, 1,5 mil porta-moedas, 5 mil suportes para celular e 850 aromatizadores de ambiente.

Ao todo, havia 23 itens na solicitação de orçamento publicada no Diário Oficial de Canoas. O registro de preços é o procedimento administrativo utilizado pelo poder público para cotação de valores de itens e serviços.

Alguns itens solicitados no orçamento:

5 mil suportes para celular

3 mil enfeites de cuia

2 mil copos térmicos

1,5 mil porta-moedas

1 mil chaveiro abridor

Nota da prefeitura

“O prefeito em exercício, Dr. Nedy Marques, determinou o imediato cancelamento do Orçamento n.º 122 de 2023, que apresentava para orçamentação materiais, bens e utensílios que em tese não se mostram de necessária aplicação para a realização dos serviços de educação e manutenção de escolas. A Ordem de Serviço foi publicada na manhã desta sexta-feira (17) Diário Oficial do Município.

“Considerando que não fui consultado sobre isso e, ainda, porque não vejo fundamento para que a orçamentação seja levada avante, já que não há interesse público e tão pouco conveniência para isso, já determinei o cancelamento do processo”, afirma o prefeito.

A Secretaria Municipal de Educação promoverá a revisão integral da lista de itens com a exclusão imediata daqueles que não tenham aplicação direta para a realização dos serviços de educação e de manutenção de escolas.”

