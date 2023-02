Prefeitura de Capela está com inscrições abertas para 300 vagas; saiba como se inscrever

As inscrições vão até o próximo domingo.

Arquivo

A Prefeitura do município de Capela está ofertado 300 vagas distribuídas através de um concurso público e de um Processo Seletivo Público.

Segundo a gestão, as vagas de lotação e contratação serão na prefeitura e para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

As inscrições vão até o próximo domingo (5), com vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Fique informado sobre os editais aqui.

valipomponi