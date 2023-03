Prefeitura de Caxias do Sul abre consulta pública para definir destino do complexo da Maesa

Proposta de parceria púbico-privada prevê criação de um mercado público, instalações de lojas e secretarias da administração pública municipal. Imagem aérea do complexo Maesa, em Caxias do Sul

Henrry Palla

A prefeitura de Caxias do Sul, na Serra, abriu uma consulta pública para que a comunidade opine sobre o plano de ocupação do complexo da Maesa, que fica no Centro da cidade, num prédio histórico tombado pelo patrimônio. A população terá 60 dias para participar. Dentro desse período, estão previstas duas audiências públicas e encontros da administração municipal com entidades locais.

Para participar, é necessário acessar o site da prefeitura da cidade, clicar em “Consulta Pública do Projeto de Ocupação da MAESA”, informar nome, e-mail e também CPF.

Conforme o cronograma previsto pela prefeitura, a ocupação deve ter quatro etapas, com duração de três anos cada. O investimento previsto é de R$ 115,9 milhões.

O espaço deve ser ocupado a partir de uma parceria pública-privada que prevê a concessão patrocinada, em que a prefeitura utiliza menos recursos públicos. Entre as exigências, está o acesso gratuito da população ao espaço e a ocupação de parte da área com instalações da administração pública municipal.

No dia 23 de janeiro, a prefeitura da cidade apresentou um plano que prevê a implementação de 142 operações no local, incluindo o funcionamento de um mercado público com 90 bancas, centro de eventos, espaços culturais, área para a instalação de algumas secretarias, museu do trabalho e metalurgia, praças, estacionamento e centro gastronômico. Além disso, também estão previstas áreas comerciais com operações a serem definidas, como, por exemplo, restaurantes, bares, hotel, cinema e lojas.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

pappa2200