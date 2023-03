Prefeitura de Cosmópolis decreta situação de emergência após barragem de represa se romper

Segundo a prefeitura, o reservatório baixou cerca de 2 metros durante a madrugada e há preocupação com o abastecimento de água na cidade. Barragem de represa se rompeu e metade de água escoou em Cosmópolis

Após o rompimento de uma barragem da represa de Cosmópolis (SP) nesta quinta-feira (9), a prefeitura decretou situação de emergência no município. O reservatório abastece a cidade inteira e perdeu cerca de metade do volume após o incidente.

O paredão se rompeu durante a madrugada e não houve alagamentos ou feridos. No entanto, a preocupação maior dos órgãos públicos é com o abastecimento da cidade, já que boa parte da água está escoando e acabou em outros rios da região.

O decreto assinado pelo prefeito na manhã desta quinta-feira vale por 60 dias e cita o volume de água perdido e redução da quantidade disponível para captação. Também autoriza a mobilização dos órgãos públicos, sob coordenação da Defesa Civil, nas ações de resposta ao ocorrido, para minimizar os danos.

Régua medidora de represa em Cosmópolis, onde barragem se rompeu

O prefeito Junior Felisbino (PP) disse que o intuito do decreto é conseguir realizar ações emergenciais para minimizar os impactos. O documento também assegura a contratação sem licitação de serviços considerados emergenciais, para agilizar os trâmites burocráticos.

Além disso, o documento determina que o Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee) do estado seja oficiado solicitando a suspensão de outorgas para captação de água que não seja para consumo humano.

O prefeito informou ainda que o abastecimento ainda não foi comprometido, mas alguns locais começaram a receber caminhões-pipa de forma preventiva. “Estamos levando caminhão-pipa para escolas e postos de saúde, para não ficarem desassistidos.”

As causas do rompimento vão ser avaliadas pelos órgãos responsáveis, assim como a possibilidade de novos rompimentos em outros trechos da barragem.

Outros rios

Além dos possíveis problemas no abastecimento, outra preocupação é que a água vá para o Rio Jaguari e depois para o Rio Piracicaba. A Defesa Civil foi avisada sobre os riscos para Americana (SP), Limeira (SP) e Piracicaba (SP).

Em nota, o coordenador da Defesa Civil de Americana disse que foram até os locais com possível risco de transbordamento para monitorar e não houveram inundações ou vítimas até agora. O órgão vai continuar monitorando a situação.

Já a Defesa Civil de Piracicaba disse que por enquanto o incidente não teve reflexos na cidade. Às 7h o nível do rio era 2,61 metros, que indica situação normal. O transbordamento ocorre quando atinge os 4,7 metros.

Em nota, a Prefeitura de Limeira diz que a cidade não corre risco de desabastecimento ou inundações e que a BRK, concessionária responsável pela água e esgoto na cidade, monitora a situação dos rios.

“A Defesa Civil está com agentes na região da represa, onde presta apoio a técnicos daquele município, além de monitorar a situação de Limeira.”

A Defesa Civil do Estado de São Paulo está informando os municípios que podem ser afetados por esse rompimento. Por enquanto, nenhum outro sofreu impactos.

