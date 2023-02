Prefeitura de Cujubim, RO, abre processo seletivo com 32 vagas na área da saúde

Ao todo, 32 vagas estão disponíveis. Inscrições podem ser feitas de 25 de fevereiro a 1º de março. Vagas para enfermeiros

A Prefeitura de Cujubim (RO) abriu um processo seletivo para contratar profissionais para atuarem no Hospital Municipal e na Unidade Básica de Saúde do município. Ao todo, 32 vagas estão disponíveis para os cargos de:

enfermeiros,

técnicos de enfermagem,

farmacêutico/bioquímico,

fisioterapeuta,

fonoaudiólogo,

recepcionista,

vigia,

zelador.

As vagas são para contratação imediata e formação de cadastro reserva. As remunerações mudam de acordo com a vaga, mas podem chegar até R$ 3,3 mil para enfermeiros e R$ 1,3 mil para zelador e vigia.

As inscrições podem ser feitas entre 25 de fevereiro e 1º de março, pela internet (clique aqui). O edital, com detalhes do certame, está disponível no site da prefeitura e aqui.

