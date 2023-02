Prefeitura de Dueré lança concurso com 94 vagas; inscrições começam no dia 23 de fevereiro

Edital ainda não foi publicado, mas município adiantou que prazo vai até 24 de março e as provas devem ser aplicadas no dia 30 de abril deste ano. Prefeitura de Dueré abre concurso público

Começa no dia 23 de janeiro, próxima quinta-feira, as inscrições para o concurso público do quadro geral da Prefeitura de Dueré. São ofertadas 94 vagas para cargos efetivos.

O aviso para o concurso no município ao sul do Tocantins foi publicado no Diário Oficial do estado de quinta-feira (16). Diário do município desta sexta-feira (17), conta com a autorização para a abertura do certame e constituição dos nomes que fazem parte da comissão.

O edital ainda não foi publicado com os cargos disponíveis, salários e outros detalhes. Mas a publicação de chamamento adiantou que as inscrições terminam em 24 de março. As provas devem ser aplicadas no dia 30 de abril deste ano.

A abertura das oportunidades na Prefeitura de Dueré aconteceu em decorrência de uma determinação na Justiça, de agosto de 2022, que deu um prazo de seis meses para a realização do concurso para o quadro geral. Isso depois da gestão esgotar os recursos sobre uma decisão de 2020.

Na ação civil movida pelo Ministério Público do Estado (MPE) e conforme inquérito instaurado em 2018, pelo menos 87 cargos efetivos eram ocupados somente por contratações temporárias. Os servidores atuavam em atividades de motoristas, auxiliares administrativos e outros cargos.

A empresa que vai realizar o concurso é o Instituto de Desenvolvimento Sócio Cultural e Cidadania (Idesc), vencedora de licitação na modalidade tomada de preços pelo valor de R$ 135 mil. O contrato foi homologado e publicado no Diário do estado em 10 de janeiro.

