Prefeitura de Feira de Santana abre vagas para professor da educação infantil ao 5º ano do ensino fundamental; veja edital

Período para a realização das inscrições será a partir das 10h desta terça-feira (10) até as 23h59 do dia 6 de agosto. Prefeitura abre vagas para professor da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental

Divulgação/ Prefeitura de Feira de Santana

A prefeitura de Feira de Santana, cidade a 100 quilômetros de Salvador, abriu, às 10h desta terça-feira (10), inscrições para o cargo de Professor Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental. O edital já está disponível e pode ser acessado por meio do Diário Oficial do município: http://www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br/abrir.asp?edi=771&p=1

O concurso tem prazo de validade de dois anos, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Prefeitura Municipal de Feira de Santana.

As inscrições, que custam R$ 100, vão até as 23h59 do dia 6 de agosto, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do endereço eletrônico http://www.aocp.com.br. Haverá isenção total da taxa de inscrição para o candidato portador de deficiência que comprove renda familiar de até dois salários mínimo, e que estiverem inscritos nos programas sociais do Governo Federal, nos termos das Leis Municipais nº 277/2012 e nº 3.420/2013.

Há vagas para professores de Pedagogia, Língua Portuguesa, Educação Física, Arte, Ciências, Matemática, História e Geografia. A carga horária é de 20 horas semanais, e a remuneração inicial bruta é de R$ 2.009,13.

A convocação para as vagas informadas será feita de acordo com a necessidade e a conveniência da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, dentro do prazo de validade do concurso. O candidato deverá observar, rigorosamente, as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e as demais publicações no endereço eletrônico: http://www.aocp.com.br.

São requisitos básicos para se candidatar:

ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;

ter completado 18 (dezoito) anos;

estar em pleno exercício dos direitos políticos;

ser julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo, em inspeção médica oficial, determinada pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana;

possuir a escolaridade exigida e demais requisitos para o exercício do cargo;

declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins de verificação do acúmulo de cargos;

a quitação com as obrigações eleitorais e militares;

não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público;

ter sido aprovado e classificado no concurso público;

atender às demais exigências contidas no edital.

pappa2200