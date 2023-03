Prefeitura de Franca, SP, abre 286 vagas para cursos gratuitos de culinária e beleza; veja como se inscrever

São 250 oportunidades para a oficina de salgados assados e fritos, e 36 vagas para automaquiagem. Aulas começam em abril. Fussol abre vagas para cursos profissionalizantes em Franca, SP

Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade (Fussol) de Franca (SP) abriu 286 vagas para cursos gratuitos nas áreas de culinária e beleza. As aulas serão ministradas em instituições parceiras em seis bairros da cidade.

Do dotal de vagas, 250 são para o curso de salgados assados e fritos e 36 vagas são para o curso de automaquiagem, com opções disponíveis nos períodos da tarde ou da noite.

As inscrições são feitas por ordem de interesse.

Veja abaixo informações sobre os cursos, os horários e como fazer a inscrição:

Oficina de salgados assados e fritos

Vila São Sebastião – 25 vagas

Horário: segunda-feira (10) ou terça-feira (11), das 13h30 às 16h30

Local: Associação Beneficente Osório Marques de Oliveira – Rua Voluntário Adriano Cintra, 1156, Vila São Sebastião

Inscrições: pelo telefone (16) 98863-1478

Jardim Paraty – 25 vagas

Horário: segunda-feira (10) ou terça-feira (11), das 19h às 22h

Local: Igreja Batista Betel – Avenida Arthur da Costa e Silva, 6087, Jardim Paraty

Inscrições: pelo telefone (16) 99212-1482

Parque do Horto – 25 vagas

Horário: quarta-feira (12) ou quinta-feira (13), das 19h às 22h

Local: Centro Comunitário do Parque do Horto – Rua Doutor Nelson Facioli, 231, Parque do Horto

Inscrições: pelo telefone (16) 99362-4144

Centro – 25 vagas

Horário: segunda-feira (17) ou terça-feira (18), das 13h30 às 16h30

Local: Casa de Misericórdia – Rua General Osório, 2294, Centro

Inscrições: pelo telefone (16) 99279-3815

Vila Santa Helena – 25 vagas

Horário: segunda-feira (24) ou terça-feira (25), das 13h30 às 16h30

Local: Berçário Dona Nina – Rua Deoclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena

Inscrições: pelo telefone (16) 3720-0512 ou pelo WhatsApp (16) 99211-8522

Oficina de automaquiagem

As alunas vão aprender a fazer preparação de pele, escolher a base e como aplicar na pele, fazer o contorno, a iluminação, o esfumado tradicional dos olhos e a aplicação de cílios postiços.

Para participar, as estudantes precisam levar 23 itens básicos de maquiagem para iniciantes.

Lenço umedecido

Tônico

Sérum facial

Hidratante para o rosto

Corretivo creme

Corretivo líquido

Contorno e blush em pó

Iluminador

Pó translúcido

Paleta de sombras

Bruma

Pigmento asa de borboleta

Rímel

Delineador

Cílios postiços

Cola para cílios postiços

Sombra para sobrancelha

Batom e gloss

Pincéis para rosto e olhos

Esponja para base e esponja para pó

City Petrópolis – 12 vagas

Horário: segunda-feira (3), das 18h às 22h

Local: Centro Comunitário do City Petrópolis – Avenida Santa Terezinha, 830, City Petrópolis

Inscrições: pelo telefone (16) 99213-5432

Vila São Sebastião – 12 vagas

Horário: terça-feira (4), das 13h às 17h

Local: Associação Beneficente Osório Marques de Oliveira – Rua Voluntario Adriano Cintra, 1156, Vila São Sebastião

Inscrições: pelo telefone (16) 98863-1478

Centro – 12 vagas

Horário: quarta-feira (5), das 13h às 17h

Local: Sede do Fussol – Avenida Champagnat, 1808, Centro

Inscrições: pelo formulário da Escola Municipal Profissionalizante

Veja mais notícias do g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

pappa2200