prefeitura-de-franca,-sp,-tem-concurso-para-30-cargos-substitutos;-saiba-como-participar

A Prefeitura de Franca (SP) está com inscrições abertas para um concurso público que reúne 30 cargos. As oportunidades são para profissionais substitutos, de acordo com a administração municipal.

O concurso tem vagas como médico, supervisor de ensino e agente da Defesa Civil (veja abaixo). As inscrições devem ser feitas pelo site até 28 de fevereiro.

As taxas variam de R$ 43 a R$ 90. O edital completo pode ser visto clicando aqui. Confira relação de salários por vaga:

Agente de Defesa Civil: R$ 2.145,43

Coordenador pedagógico: R$ 4.031,69

Médico cirurgião gastroenterologista

Médico dermatologista

Médico emergencista pediatra

Médico especialista em doppler

Médico especialista em ultrassonografia ginecológica e obstetrícia

Médico geriatra

Médico hematologista

Médico homeopata

Médico infectologista

Médico mastologista

Médico nefrologista

Médico oncologista

Médico otorrinolaringologista

Médico pediatra

Médico pneumologista

Médico pneumologista cirurgião torácico

Médico psiquiatra infantil

Médico radiologista

Médico reumatologista

Médico urologista

Motorista I: R$ 2.145,46

Orientador educacional: R$ 4.031,69

Pedagogo: R$ 4.031,69

Professor de educação artística – PEB II: 18,07 horas/aula

Professor de física – PEB II: R$ 18,07 horas/aula

Professor de sociologia – PEB II: R$ 18,07 horas/aula

Servente merendeiro: R$ 1.656,39

Supervisor de ensino: R$ 4.031,69

*Os salários para a função de médico dependem de resolução específica.

