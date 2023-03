Prefeitura de Franca tem concurso público com vagas de diretor de escola; veja como participar

Inscrições devem ser feitas até o fim de março pela internet. Salário é de R$ 6 mil e são 38 oportunidades, diz edital. Veja abaixo como se inscrever em concurso público da Prefeitura de Franca, SP

A Prefeitura de Franca (SP) iniciou concurso público que reúne 38 vagas de diretor de escola. As inscrições devem ser feitas pela internet até 30 de março. (veja abaixo)

De acordo com a administração municipal, o salário é de 6.004,75. A taxa de inscrição custa R$ 90.

Quem pode se inscrever

O concurso é voltado a profissionais que têm licenciatura plena em pedagogia. A experiência mínima em quaisquer carreiras do magistério é de cinco anos. As demais exigências podem ser vistas por meio do edital. (clique ao lado)

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). O processo acontece exclusivamente pelo meio digital. De acordo com a Prefeitura, o período de inscrição pode ser prorrogado por ordem técnica ou necessidade operacional.

