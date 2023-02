Prefeitura de Garça alerta sobre retirada ilegal de maritacas de forros residenciais no ciclo reprodutivo

Segundo veterinário, animais devem deixar os ninhos até abril, quando já poderão voar e sobreviver sozinhas. Interrupção do ciclo reprodutivo é crime ambiental e pode resultar em multa e prisão. Maritacas removidas ilegalmente de forro residencial em Garça (SP)

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Garça (SP) vem recebendo filhotes de maritacas oriundos de ninhos instalados dentro do forro de residências localizadas na cidade, mas alerta que a interrupção do ciclo reprodutivo das aves nativas configura crime ambiental.

A prática que vem sendo observada no município pode resultar em multa de R$ 500 a R$ 5 mil por animal retirado do local de reprodução, além de prisão de seis meses a um ano, segundo a pasta.

Especialista orienta sobre período de reprodução das maritacas

O veterinário da secretaria, Matheus Berno, explica que o ciclo reprodutivo das maritacas vai até aproximadamente abril, quando os espécimes já devem ter atingido maturidade suficiente para aprender a voar e sobreviver sem auxílio.

Somente quando os animais deixarem os ninhos, muitas vezes feitos em forros de residências, os moradores devem fazer a vedação do local para impedir que as aves voltem, segundo o técnico.

“A maritaca faz parte do ciclo ecológico na nossa região. Ela se alimenta de frutas como a goiaba, o mamão, entre várias outras, e leva as sementes até locais mais distantes, fazendo que novas árvores cresçam, fornecendo alimento para outros animais”, explica o veterinário.

