Prefeitura de João Pessoa seleciona para sete vagas de emprego até sexta

É preciso ter cursado Ensino Médio completo para concorrer às vagas.

Salários vão até R$ 2.500 para trabalho em Unidade de Moradia Assistida.

Prefeitura de João Pessoa oferece sete vagas de emprego e inscrições vão até sexta-feira (31) (Foto: Dayse Euzébio/Secom-JP)

A Prefeitura Municipal de João Pessoax (PMJP) abriu nesta terça-feira (28), processo seletivo simplificado para a contratação de sete pessoas para trabalhar, durante um ano, numa Unidade de Moradia Assistida. As vagas são uma para o cargo de coordenador (com salário de R$ 2.500) e outras seis para o cargo de agentes redutores de danos (cada um com salário de R$ 1.250). As inscrições vão até esta sexta-feira (31) e mais informações podem ser obtidas no edital da seleção.

Os interessados devem ter o Ensino Médio completo como escolaridade mínima e irem até a sede da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), que está localizada na Avenida Almirante Barroso nº 677, Centro, munido de currículo resumido, RG, CPF, além de outros documentos que podem ser conferidos no edital da PMJP – publicado no semanário nº 1572.

O processo seletivo terá duas etapas, onde na primeira serão analisados os currículos dos interessados na vaga e, logo em seguida, uma entrevista com os selecionados na primeira etapa. A carga horária de trabalho tanto para a vaga de coordenador quanto para a de agentes redutores de danos é de 40 horas semanais. O tempo de contrato é de um ano e improrrogável; a previsão é que o resultado do processo seja divulgada no dia 5 de maio.

O trabalho da Unidade de Moradia Assistida consta em apoiar projetos sociais que prestam auxílio a pessoas em situação de alta vulnerabilidade social, fazem o uso problemático de drogas; além de promover a ascensão social dessas pessoas por meio da escolaridade, capacitação profissional e promoção de moradia.

