Prefeitura de Lagoinha confirma volta do carnaval com desfile de blocos e música ao vivo

As atrações são gratuitas e serão realizadas na praça Augusto Ribeiro. Folia em Lagoinha tem desfile com blocos de marchinhas

Divulgação/Prefeitura de Lagoinha

A Prefeitura de Lagoinha (SP) confirmou a volta da realização do carnaval na cidade com desfile de mais de 20 blocos e música ao vivo na praça Augusto Ribeiro.

Além disso, a programação conta também shows de pagode, marchinhas e um desfile com todos os blocos participantes na terça-feira (21), dia de encerramento da folia (confira a programação completa abaixo).

De acordo com a secretaria de turismo do município, as atrações são gratuitas e voltadas às famílias. O evento terá início de tarde e se encerará próximo à meia-noite em todos os cinco dias de carnaval.

Programação completa

17/02 (sexta-feira):

15h: Bloco das Escolas Municipais

19h: som na praça

21h: Bloco do Chico Bento

22h: Bloco A Tica Tá

23h: Bloco do João da bomba

0h: Bloco do Purgão

18/02 (sábado):

13h: som na praça

16h: Bloco do Au Au

19h: Bloco do Tatu

20h: Bloco Tanga Froxa

21h: Bloco do Zé Tiguera

22h: Bloco Aqui é Tio Bilu

23h: Bloco do Jacaré

0h: Bloco do Lobo Mau

19/02 (domingo):

12h: matinê carnaval das crianças

15h: som na praça

19h: Bloco do Bar Nizão

20h: Bloco Cavaleiros do Tio Zé Bento

21h: Bloco do Papelão

22h: Bloco da Chita

23h: Bloco Pé de Cana

0h: Bloco do Varal

20/02 (segunda-feira):

13h: pagode e samba com o grupo Credo Kidelícia

16h: DJ – Carnaval de antigamente

20h: Bloco do Timão

21h: Bloco do Boi

22h: Bloco do Jeca

23h: Bloco Eta Nói

0h: Bloco Filhos de Oz

21/02 (terça-feira):

13h: marchinhas de carnaval

15h: Todos os Blocos Unidos e Misturados

20h: DJ no palco

