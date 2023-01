Prefeitura de Limeira contabiliza 20 árvores caídas após vendaval e vai remover cinco com risco de queda

Segundo a administração, há árvores que foram comprometidas devido ao solo muito úmido e também aos fortes ventos e, por isso, será necessário removê-las por segurança. Árvore caída na Praça João Soares Pompeo, em Limeira

As fortes chuvas e o vendaval que atingiram Limeira na segunda-feira (23) causaram pelo menos 20 quedas de árvores em Limeira (SP), informou a prefeitura. Serviços de remoção e de limpeza são realizados nesta terça-feira (24) pela prefeitura.

Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura estiveram na Praça João Soares Pompeo, na Avenida Maria Buzolin, para avaliar as árvores do local. Pelo menos cinco delas estão com risco de queda e serão removidas.

“Constatamos que as árvores foram comprometidas devido ao solo muito úmido e também aos fortes ventos e, por isso, será necessário removê-las, por segurança, nos próximos dias. Já fizemos o licenciamento das espécies e, por conta da retirada, haverá a compensação desses indivíduos arbóreos em outros locais, conforme prevê a legislação”, explica a responsável pela pasta, Simone Zambuzi.

De acordo com a Defesa Civil de Limeira, a média de chuvas das últimas 24 horas foi de 38 milímetros.

Prefeitura contabilizou 20 árvores caída após vendaval em Limeira

Tragédia em Campinas

Em Campinas (SP), uma menina de 7 anos morreu após uma árvore de grande porte cair na Lagoa do Taquaral, principal ponto de lazer e turismo da cidade, na manhã desta terça. Uma mulher também foi atingida.

O Corpo de Bombeiros, Serviço Municipal de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil e a Guarda Municipal foram até o local para atender a ocorrência. Após a tragédia, a prefeitura fechou todos os parques da cidade. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.

