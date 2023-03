Prefeitura de Louveira promoveu reunião do Programa Prefeito Amigo da Criança

Reunião foi realizada no dia 17 de março

Divulgação: Prefeitura de Louveira

A Prefeitura de Louveira, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou na sexta-feira (17), ás 08h30, a Reunião do Programa Prefeito Amigo da Criança, no Paço Municipal, Rua Catharina Calssavara Caldana, 451, Leitão. Na reunião foi discutido os seis compromissos que Prefeitura assumiu, para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à melhoria das condições de vida das crianças, em especial a construção do Plano Municipal da Infância e Adolescência e Orçamento Criança e Adolescente.

“A reunião é de extrema importância para avaliação das políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes. Além de trazer discussões visando a melhoria e promoção dessas políticas, também é um espaço aberto para que crianças e adolescentes possam reivindicar seus direitos, dando o poder de fala e participando de todas as etapas. Buscar parcerias e ouvir as demandas da população é essencial para continuarmos obtendo bons resultados”, disse o prefeito, Estanislau Steck.”

Além do Programa Prefeito Amigo da Criança, Louveira participa ativamente de trabalhos voltadas à criança e adolescente, como o Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, que é uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, municípios paulistas e ONGs, para promover o desenvolvimento integral de crianças, do nascimento aos três anos de idade.

Em relação à atenção às crianças e adolescentes com deficiência, a Prefeitura de Louveira participa do Programa BPC (Benefício de Prestação Continuada) na Escola, que tem como objetivo garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência até aos 18 anos de idade.

Em 23 de março, durante a programação de aniversário de 58 anos de Louveira, foi lançado o Programa Mães Louveirenses, que tem o objetivo a proteção da saúde da gestante e do recém-nascido. Mais detalhes serão divulgados em breve.

Os seis compromissos:

1- Desenvolver a política de forma planejada, participativa, intersetorial e sustentável;

2- Realizar o processo de planejamento com alocação orçamentária nas políticas para a infância e adolescência;

3- Qualificar as políticas de atendimento à primeira infância;

4- Estabelecer, ampliar e fortalecer a relação entre: Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Organizações da Sociedade Civil (OSCs), articulando a Rede de Proteção Integral às crianças e aos adolescentes;

5- Fortalecer a atuação do Conselho Municipal dos Direitos, Conselhos Tutelares, Setoriais e do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente;

6- Ampliar os mecanismos de transparência e controle social.

valipomponi