Prefeitura de Louveira (SP) trabalha a conscientização e a conservação ambiental

O município utiliza a educação, ações práticas e investimentos na recuperação de áreas de preservação A consciência ambiental é uma chave importante para o cuidado com a natureza e uma vida mais saudável.

Crédito: Divulgação

O contato com a natureza traz diversos benefícios tanto para a saúde física quanto mental, e em Louveira, município de São Paulo com 49.993 habitantes, a natureza é o que não falta! Os moradores da região podem realizar visitas e ter um contato mais próximo com plantações, fazendas e rios, todos à disposição.

A Prefeitura da cidade de Louveira (SP) tem diversos projetos da administração municipal, que tem o objetivo de trabalhar a conscientização e a conservação ambiental, sua preocupação é de manter o equilíbrio e por isso os seus programas incentivam ações em prol da mata.

O rio Capivari é um dos principais mananciais hídricos do município, atrás apenas do Córrego Fetá.

Crédito: Divulgação

Dentre esses projetos, há o Projeto Tabarana, ele possui ligação direta com as matas e que envolve o principal rio desta região, o rio Capivari, responsável pelo abastecimento de 80% da cidade, e que tinha grande abundância do peixe tabarana. A sua frente de atuação visa recuperação de áreas, aumento de áreas protegidas, educação ambiental e que inclusive na semana seguinte vão inaugurar um centro de educação ambiental do projeto, com viveiro de mudas, composteira e espaço para debates. Com visão de conscientização do futuro do país, a Prefeitura inseriu esse trabalho nas salas de aula, que aborda questões das famílias ribeirinhas, social e cultural.

O nome do Projeto Tabarana é em alusão ao peixe com esse nome e que, segundo relatos históricos, era encontrado em abundância no rio em um passado recente.

Crédito: Divulgação

Louveira (SP) contempla mais área rural do que urbana, por isso o grande cuidado e preocupação com a preservação, já que a maioria da população tem contato com a natureza. O turismo da cidade é voltado para esse contato, há vinícolas e várias regiões onde é possível passear com a família.

Devido a preservação feita em Louveira (SP), os seus 49.993 habitantes têm uma qualidade de vida melhor.

Crédito: Divulgação

Com a economia do turismo, a Prefeitura investe também na conservação de muitas áreas, buscando uma melhor qualidade de vida para os habitantes de Louveira (SP) e visando o cuidado com a natureza.

