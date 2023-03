Prefeitura de Marília abre inscrições para alunos da Banda Marcial e membros da nova Banda Sinfônica

Banda Sinfônica e Banda Marcial possuem repertórios e formatos das apresentações diferentes. Inscrições podem ser feitas pessoalmente ou via WhatsApp. Banda Marcial de Marília tem vaga para 50 músicos e 20 membros da coreografia

Prefeitura/Divulgação

A Banda Marcial Cidade de Marília está com inscrições abertas para músicos e corpo coreográfico, além de vagas para uma nova modalidade, a Banda Sinfônica. No primeiro caso, não é necessário conhecimento musical prévio, já na segunda opção existe essa exigência.

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, na Avenida Brasil, 252, no centro, ou pelo WhatsApp (14) 9-9831-0899.

A prefeitura de Marília (SP) oferece uniforme, lanche e instrumento aos participantes. Os cursos de musicalização são gratuitos.

Na banda marcial tradicional são 50 vagas para músicos e 20 para o corpo coreográfico. Os alunos vão aprender a tocar em aulas. É preciso ter a partir de 11 anos para tocar e 13 para participar das coreografias. A idade limite é de 18 anos.

No caso da Banda Sinfônica os interessados devem ter prévio conhecimento nos instrumentos musicais utilizados, como equipamentos de sopro das famílias dos metais e madeiras, além de percussão. Nesse caso não há limite de idade e nem de vagas.

Após a inscrição serão realizadas audições individualizadas para apurar as habilidades musicais dos candidatos.

A Banda Sinfônica diferencia-se da Banda Marcial pelo repertório e formato das apresentações, que são em forma de concerto. Além disso, a Banda Sinfônica também conta com outros diferentes instrumentos.

