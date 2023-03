Também há alterações em diretorias municipais. Novidades fazem parte de “reforma administrativa” no quadro de gestão das pastas, segundo prefeitura. Prefeitura de Marília anuncia mudanças na chefia de secretarias

A prefeitura de Marília (SP) anunciou nesta terça-feira (14) que vai alterar a chefia de secretarias e diretorias municipais. Em nota, o Executivo disse que as mudanças fazem parte de uma “reforma administrativa” no quadro de gestão das pastas.

A partir desta quarta-feira (15), Wania Lombardi deixa a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e assume o comando da Secretaria de Direitos Humanos. A alteração acontece para “adequação técnica com as políticas públicas estaduais e federais que já se encontram na área”, segundo a prefeitura.

Ainda de acordo com a administração municipal, os serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência, como o Centro Municipal de Referência da Mulher e a Casa da Mulher Paulista, passarão a ser geridos pela pasta de Direitos Humanos.

Wilson Damasceno, que sai da pasta de Direitos Humanos, assume a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, “para dar continuidade ao trabalho de gestão em todos os serviços da pasta, com investimento ainda maior nos moradores em situação de rua”. A prefeitura enfatiza, como justificativa da decisão, a experiência de Damasceno no trabalho de prevenção às drogas e da dependência química.

Mauro Brito de Abreu deixa o cargo de Assessor Especial de Assuntos Estratégicos para assumir a Diretoria de Divulgação e Comunicação. Abreu é servidor efetivo há 15 anos e já trabalhou em várias administrações municipais.

Por fim, João Paulo dos Santos deixa a Diretoria de Divulgação e Comunicação para integrar a Equipe de Assessoria de Comunicação e Imprensa da deputada estadual Dani Alonso (PL) na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Segundo a prefeitura, as mudanças serão publicadas no Diário Oficial do município nesta quarta-feira.

