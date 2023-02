Prefeitura de Mogi das Cruzes assina termo de cooperação para realização do Projeto ‘Mogi 500 anos’

Valor do acordo é de US$ 100 mil, cerca de R$ 500 mil. Recurso é uma doação do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) ao município. Prefeitura de Mogi assina acordo para realização do Projeto ‘Mogi 500 anos’

A Prefeitura de Mogi das Cruzes e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) assinaram, nesta terça-feira (31), o termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de estudos do Projeto Mogi 500 Anos, que estabelecerá um plano de metas de longo prazo para a cidade.

O prefeito Caio Cunha (Podemos) e o executivo sênior da CAF, José Rafael Neto, firmaram o compromisso, cujo valor é de US$ 100 mil, cerca de R$ 500 mil. O recurso é uma doação do banco ao município.

“O Mogi 500 Anos é um plano de metas a médio e longo prazo pra que a cidade, na verdade, ela seja, não só pensada, mas que, desde já, desde o momento, desde agora, a gente comece não só a planejar, mas executar diversas ações pra que nós tenhamos a cidade que a gente quer e que a gente precisa quando Mogi fizer 500 anos. Infelizmente as cidades são pensadas a cada quatro anos, devido a processo eleitoral, e a gente tá rompendo essa lógica pensando 40 anos. Hoje a gente vive muitos problemas, uma cidade que tem um potencial incrível como Mogi. A gente no jornal vê enchente, trânsito, violência, e vê isso como consequência de uma cidade cresceu, mas cresceu sem planejamento. Não cresceu de forma sustentável. Então tudo oque a gente já tem feito e o que a gente quer fazer, a médio e longo prazo, tem a ver com a cidade que a gente quer e que o mogiano merece”, disse Caio Cunha ao Diário TV.

O secretário municipal de Planejamento e Gestão Estratégica, Lucas Porto, também explicou sobre o trabalho que será realizado. Ele partirá de três eixos, que buscam superar desafios inerentes ao crescimento da cidade e que já estão evidentes desde agora: crescimento e sustentabilidade ambiental, crescimento e desigualdade social, e crescimento e atendimento dos serviços públicos. Ele explicou que, entre março e junho, ocorrerão as discussões dos grupos técnicos de trabalho com a sociedade. Já entre julho e dezembro, haverá a construção da visão de futuro e dos caminhos estratégicos (veja a apresentação completa no final da página). Todo o trabalho de planejamento é feito com base nos dados produzidos pelo município.

A vice-prefeita Priscila Yamagami Kähler afirmou que o trabalho será desafiador e corajoso, além de proporcionar um legado ao município: “Tenho uma reflexão a fazer com todos os presentes: será que estamos fazendo o papel de exercer a nossa cidadania para a construção do futuro da nossa cidade? Nosso mandato convida a população para governar junto, formando o senso de responsabilidade social em opinar sobre as ações do governo que afetam a sua vida”, disse.

Parceria em obras estruturantes

O executivo-sênior da CAF, José Rafael Neto, ressaltou a parceria firmada entre a instituição e a Prefeitura de Mogi das Cruzes, que assegurou o financiamento para as obras do Viva Mogi, que está em andamento e que beneficiarão a cidade com cerca de R$ 350 milhões em intervenções estruturantes nas áreas de mobilidade, meio ambiente e saneamento básico.

O presidente da Câmara Municipal, Marcos Furlan, falou sobre a importância do diagnóstico para o crescimento organizado da cidade. Outros vereadores e secretários municipais também participaram do evento.

Vittorio Ferla