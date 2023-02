Prefeitura de Natal abre 440 vagas em cursos de qualificação profissional; veja como se inscrever

Município oferece 13 formações diferentes no Centro Municipal de Trabalho e Empreendedorismo. Centro Municipal de Trabalho e Empreendedorismo em Natal

A Prefeitura de Natal anunciou a abertura de 440 vagas em cursos de qualificação profissional, com cursos técnicos e de empreendedorismo, no mês de março.

As formações são promovidos pela Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social (Semtas). Do total de vagas, 330 são destinadas para a população em geral e 110 deverão ser distribuídas para a rede socioassistencial e Secretaria da Mulher (Semul).

As inscrições devem ser realizadas a partir desta terça (28) até quinta-feira (2).

Cursos

São ofertados 13 tipos de qualificações, com início das formações a partir de 6 de março. Os cursos têm duração que varia de 60 a 160 horas, nos turnos da manhã e tarde, conforme a quantidade de módulos e os conteúdos abordados.

Entre os cursos ofertados estão: garçom, camareira, estética facial, estética corporal, maquiagem, design de sobrancelhas, barbeiro, auxiliar de limpeza, almoxarifado, corte de cabelo, manipulação segura de alimentos, repositor de mercadorias e vendas.

As aulas acontecerão no Centro Municipal de Trabalho e Empreendedorismo (CMTE), equipamento da Prefeitura do Natal voltado para a formação profissional e geração de emprego e renda.

A oferta de cursos muda a cada semestre, de acordo com as demandas do setor produtivo. Os alunos matriculados recebem o material didático e, ao final do curso, um certificado de conclusão.

Inscrições

Para se inscrever, o candidato deve ter a partir de 18 anos, ensino fundamental I ou II incompletos e atender aos pré-requisitos específicos para cada curso. As inscrições serão feitas presencialmente, nos dias 28 e 1 de março no CMTE Alecrim, das 8h30 às 16h30, e no Stand da Prefeitura na Feira do Empreendedor, no Partage Norte Shopping Natal, das 16h às 22h, nos dias 1 e 2 de março.

Os interessados deverão apresentar a seguinte documentação: xerox do RG e originais do CPF, PIS, NIS, carteira de trabalho, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e comprovação de conhecimentos técnicos quando o curso exigir.

Veja oportunidades

190 vagas para Demanda Espontânea no CMTE – Alecrim – Av. Pres. Bandeira, 765, Alecrim

Matutino

Garçom/Garçonete– 20

Camareira (o) – 20

Estética Corporal – 15

Maquiagem – 10

Design de Sobrancelhas – 15

Barbeiro – 15

Vespertino

Auxiliar de Limpeza – 20

Almoxarifado – 20

Estética Facial – 15

Maquiagem – 10

Design de sobrancelhas – 15

Corte de Cabelo – 15

140 vagas para demanda espontânea na Feira do Empreendedor – Zona Norte – Partage Norte Shopping – Avenida Dr. João Medeiros Filho, 2395 – Potengi

Matutino

Manipulação Segura dos Alimentos – 10

Barbeiro– 15

Design de Sobrancelhas – 15

Maquiagem – 10

Repositor de Mercadorias – 20

Vespertino

Vendas – 20

Barbeiro – 15

Design de Sobrancelhas – 15

Maquiagem – 10

Manipulação Segura de Alimentos – 10

