Prefeitura de Natal lança concurso de poesia para idosos; veja como participar

Inscrições começam nesta sexta-feira (10) e vão até o dia 10 de abril. Premiação vai de R$ 500 a até R$ 2 mil. É necessário morar em Natal e ter mais de 60 anos para participar. Obras literárias devem ser escritas por pessoas acima de 60 anos e moradoras de Natal

Wilson Aiello/EPTV

A Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social (Semtas) lançou nesta terça-feira (7) um concurso literário de poesia para pessoas acima de 60 anos que residem em Natal. O tema do concurso é “Desafios do Envelhecer: Experiência e Esperança”.

O prêmio foi promovido pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI). A inscrições serão aberta na sexta-feira (10) e seguem até o dia 10 de abril no site da prefeitura de Natal. O edital já pode ser acessado no Diário Oficial do Município.

Serão escolhidas as 3 melhores poesias. A premiação será de R$ 2 mil para o 1º lugar; R$ 1 mil para o 2º lugar e R$ 500 para o 3º lugar. Às demais obras, serão atribuídos certificados de participação, conforme a colocação.

O concurso tem como finalidade incentivar a produção artística e cultural das pessoas idosas e contribuir para o envelhecimento ativo e saudável, valorizando a pessoa idosa em suas múltiplas dimensões: sociais, cognitivas e humanas.

É necessário ainda ser o autor da obra escrita e ser brasileiro ou naturalizado – que resida em Natal.

Comissão

A comissão julgadora será composta por três membros técnicos, não remunerados e especialistas na área literária e designados pela presidente do Conselho, cujos nomes dos componentes serão publicados no Diário Oficial do Município (DOM).

De acordo com a secretária da Semtas, Ana Valda Galvão, é necessário desenvolver atividades culturais e artísticas com os idosos .

“Em qualquer momento da vida a prática de atividades artísticas só traz benefícios. A arte para o idoso é um bom desafio, promove a realização pessoal e, acima de tudo, estimula a criatividade, contribuindo para a sua valorização e protagonismo”, disse.

Para a presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Vanda Laylla promover esse edital vai “resgatar a memória e valorizar a experiência da pessoa idosa”.

“A cultura é essencial para a manutenção de nossa sanidade e contribui para o envelhecimento ativo e saudável”, pontuou.

