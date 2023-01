Prefeitura de Natal realiza seleção pública para atrações musicais, blocos e troças para o carnaval; veja como participar

Haverá apoio financeiro para 55 atrações musicais e disponibilização de 49 bandas de frevo para blocos e troças que participarão do carnaval de Natal em 2023. A prefeitura de Natal abriu seleções públicas para contratação de 55 atrações musicais e de apoio a blocos e troças para compor a programação oficial do carnaval 2023. Os regulamentos e documentos foram publicados na edição de sexta-feira (27) do Diário Oficial do Município (DOM).

As inscrições podem ser feitas pela internet até terça-feira (31).

Serão apoiadas financeiramente 55 atrações musicais, sendo 40 atrações diversas e até 15 revelações musicais (intérpretes, bandas e grupos).

Também serão selecionados e apoiados financeiramente blocos e troças para disponibilização de 49 bandas de frevo que desfilarão nos polos carnavalescos durante a programação do Carnaval em Natal 2023.

A Secretaria de Cultura (Secult-Funcarte) lembra que a relação de documentos necessários e prazos a serem observados estão no site do Diário Oficial.

Os selecionados serão divulgados no dia 7 de fevereiro.

